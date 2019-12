Incendie mortel en Alberta: les corps de deux adultes et de trois enfants retrouvés

ROCHFORT BRIDGE, Alberta – La Gendarmerie royale du Canada (GRC) enquête sur le décès de cinq personnes, dont trois enfants, dans un incendie survenu cette semaine à Rochfort Bridge, dans le nord-ouest de l'Alberta.

Selon le détachement local de la GRC, les services d’urgence ont été appelés vers 16 h jeudi pour un incendie résidentiel. Le lendemain, après l’intervention des pompiers et une fouille plus approfondie, les corps de cinq personnes ont été retrouvés: deux adultes et trois enfants, a rapporté l’«Edmonton Journal».

Photo courtoisie

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et les circonstances de ce drame. La GRC a précisé que rien n'indiquait pour le moment que l'incendie était criminel.

Selon le journal albertain, les deux adultes seraient les grands-parents des enfants.