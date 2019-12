La maison de la semaine: moments précieux en famille

Ce reportage a été réalisé avec la collaboration de L’Équipe Marc Bonenfant de Royal Lepage Inter Québec. Pour en connaître davantage sur cette propriété, cliquez ici.

L’image de la maison en montagne idéale... Celle où la vie de famille quotidienne est rythmée par les activités en plein air et le plaisir renouvelé de retrouver la chaleur du foyer. Celle qui met en scène des barbecues dans la cour, des 5 à 7 décontractés et des grands festins agréablement partagés. Cette image devient réalité, lorsqu’on visite ce cottage du chemin du Balbuzard, à Stoneham-et-Tewkesbury.

Garant la voiture dans le garage simple, les habitants de cette demeure y entrent par le rez-de-jardin, où un vestiaire permet à chacun d’y déposer les sacs d’écoles, l’équipement de sport et les nombreux vêtements d’extérieur, sans encombrer le hall d’entrée principale du rez-de-chaussée.

À peine dévêtus, les enfants se ruent dans la salle familiale, retrouver les jeux et les bricolages qu’ils avaient laissés en plan avant de quitter pour l’école. Cette pièce qui voisine une salle de bain avec douche, pourrait bien devenir leur domaine!

Vivre au rez-de-chaussée

L’escalier architectural en bois et en métal qui s’élève jusqu’à la mezzanine, tel le pilier central de la maison, mène d’abord au rez-de-chaussée. Le salon en façade, aménagé sous un toit cathédral, devant de nombreuses fenêtres dévoilant le paysage enneigé, nous transporte dans un luxueux chalet de ski pendant la période des Fêtes. L’omniprésence de boiseries enveloppe le décor, tout comme la chaleur du foyer au gaz. L’ambiance donne envie de se blottir les uns contre les autres et d’arrêter le temps, pour profiter d’un moment privilégié en famille.

La cuisine d’un style plus moderne, avec son chic comptoir en granit noir et celui de son îlot d’un vert pétillant, ses armoires en mélamine au veinage délicat, son dosseret en céramique imitant le bois de grange et sa hotte cheminée en acier inoxydable, incite plutôt à faire de chaque 5 à 7 une fête! Un moment idéal pour partager quelques moments de sa journée en préparant le repas tous ensemble ou pour se réunir avec des amis pour l’après-ski.

Puis il n’y a pas plus délicieux endroits pour se réunir ensuite, qu’autour de la table de l’immense salle à manger où tout le monde est invité, puisque les places assises s’y multiplient et que le festin se veut des plus généreux. Le balcon en façade réserve aussi d’alléchants petits moments gourmands en plein air, mais pour les barbecues estivaux, c’est sous la terrasse couverte et dans la cour (piscine, spa, jeux pour enfants) qu’il faut aller!

Le rez-de-chaussée compte également un vivoir (possibilité de chambre ou bureau) et une salle d’eau combinée à une salle de lavage, ainsi que le vaste hall d’entrée dont le plancher en ardoise rappelle celui de la salle à manger.

Repos sur la mezzanine

À l’étage, sur la mezzanine offrant une magnifique vue vers l’extérieur, sont réunies trois chambres, dont deux réservées aux enfants qui y développent leur monde imaginaire.

La chambre principale donne des idées de grandeur en raison de ses dimensions généreuses et de son haut plafond de bois, permettant de réaliser un aménagement de rêve. Elle bénéficie d’un walk-in et d’un accès privé à la salle de bain familiale mise en valeur par un plancher en ardoise, une élégante douche en coin arrondie, un spacieux bain podium, ainsi qu’une vanité surmontée de deux lavabos.

Le matin de Noël, lorsque parents et enfants ouvriront les yeux, ils n’auront qu’à jeter un coup d’œil au salon du haut de la mezzanine, pour voir si le Père Noël est passé, avant de dévaler l’escalier pour aller déballer les cadeaux.