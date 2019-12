Le brio du premier trio de l’Océanic n’y peut rien

RIMOUSKI | Malgré une performance de quatre points de son capitaine Alexis Lafrenière, l’Océanic de Rimouski s’est incliné 7-6 en prolongation samedi soir face aux Huskies à Rouyn-Noranda.

Alex Beaucage a complété son tour du chapeau en surtemps pour donner la victoire aux hommes de Mario Pouliot. « On a fait de très bonnes choses dans ce match. On méritait un meilleur sort, mais nous avons commis quelques revirements dans notre zone qui ont été coûteux. Ce fut un effort très louable pour un 3e match en quatre jours et on a quand même récolté cinq points sur une possibilité de six », a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil.

L’Océanic a amorcé le match en lion pour prendre les devants rapidement 2-0. Tout d’abord, Cole Cormier (8e) y est allé d’une belle manœuvre pour battre le gardien de Saint-Cyprien au Bas-Saint-Laurent et compléter une belle séquence initiée par les défenseurs Anthony D’Amours et Isaac Belliveau. Ensuite, Jeffrey Durocher, méconnaissable depuis deux semaines, a marqué sur une échappée après avoir reçu une passe parfaite de Zacharie Massicotte. Le gardien Thomas Couture obtient aussi une passe. La réplique n’a pas tardé par l’entremise de Thomas Belzile (3e) qui a déclenché une pluie de toutous. Complice du but de Belzile, Alex Beaucage a créé l’égalité.

Cole Cormier brise l’égalité

Cole Cormier a marqué son deuxième du match pour briser l’égalité de 2-2 en milieu de deuxième période. Le gardien des Huskies a échappé le tir de Lafrenière que Cormier a poussé au fond de la cage. Les Huskies ont recréé l’égalité sur le 2e du match de Thomas Belzile dont le tir a dévié sur Zacharie Massicotte. En fin de période, Alexis Lafrenière a marqué de derrière le filet lorsque la rondelle a frappé le gardien pour le battre.

Les Huskies n’ont pas lâché

L’Océanic a profité d’un avantage numérique dans la première minute de la troisième période pour se donner une priorité de deux buts. Zachary Bolduc a complété un bel échange à trois avec Lafrenière et Belliveau. Les Huskies n’ont pas abandonné et Alex Beaucage a enfilé l’aiguille pour son deuxième du match. Le capitaine des Huskies Alexis Arsenault (3e) créé l’égalité avec un boulet sur réception. Lafrenière a marqué son deuxième du match lorsque sa passe vers Paré a dévié sur le défenseur Louis-Filip Côté, puis Côté a créé l’égalité 6-6 alors que les Huskies attaquaient à six contre quatre à la faveur d’un avantage numérique avec une minute à faire.

L’Océanic complète son voyage de quatre matchs en cinq jours en Abitibi dimanche après-midi à Val-d’Or.