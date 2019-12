Le Fonds de solidarité plus riche que jamais

C’est une plus-value nette (valeur ajoutée) de 7,4 milliards de dollars que le Fonds de solidarité de la FTQ a rapportée à ses petits actionnaires au cours des dix dernières années.

Pour un fonds dont la mission première est d’investir dans le capital de risque, tout en soutenant à bout de bras le développement de milliers de petites et moyennes entreprises québécoises, c’est une performance remarquable.

Mon calcul de la plus-value nette du Fonds FTQ tient compte des données financières suivantes :

A) Actif net en mai 2009 : 6,38 milliards $

B) Valeur des émissions d’actions depuis 2009 : 7,84 milliards $

C) Valeur des rachats d’actions depuis 2009 : 5,99 milliards $

D) Actif net en mai 2019 : 15,63 milliards $

Voici mon calcul : D – (B-C) – A = plus-value nette

POPULARITÉ

Lors des dernières années, le Fonds FTQ a atteint un tel niveau de popularité qu’il est « obligé » de mettre fin aux contributions des mois avant la date limite (1er mars) pour contribuer à notre REER.

Bien sûr, l’obtention des crédits d’impôt de 30 % (15 % du fédéral, 15 % du Québec), en sus des déductions REER traditionnelles, joue en faveur des fonds de travailleurs.

Mais dans le cas du Fonds FTQ, il faut dire que sa bonne performance des dernières années, soit un rendement annualisé de 7,3 % depuis 10 ans, a eu pour effet d’attirer encore plus d’épargnants.

Pour la présente campagne REER 2019, comme le Fonds a déjà atteint son plafond annuel d’émission de nouvelles actions de 925 millions de dollars, c’est depuis le 21 novembre que le Fonds n’accepte malheureusement plus les contributions uniques/ponctuelles/forfaitaires, et ce, jusqu’à la fin de son année financière se terminant au 31 mai 2020.

Notez que cette mesure restrictive ne vise pas les contributions automatiques déjà prévues par l’entremise des retenues sur le salaire, des prélèvements bancaires automatiques et des contributions de l’employeur. Il y a actuellement quelque 10 000 employeurs qui offrent le REER du Fonds FTQ.

PRIX DE L’ACTION

Dommage que les épargnants ne puissent pas effectuer des contributions (forfaitaires) au REER du Fonds FTQ. Il aurait été pertinent d’y contribuer avant la révision incessante du prix de l’action, le 31 décembre prochain.

Lors de l’annonce prochaine du prix révisé de l’action du Fonds, on s’attend à une révision à la hausse en raison de la bonne performance des divers indices financiers. Parenthèse : le Fonds FTQ (tout comme son petit cousin Fondaction de la CSN) révise le prix de son action tous les six mois, soit au 30 novembre, et au 31 mai de chaque exercice financier.

Si vous faites partie des actionnaires du Fonds qui ont le droit de se faire racheter leurs actions, vous avez intérêt à conclure votre rachat après la révision du prix.

Lancé en juin 1983 par le président de la FTQ, Louis Laberge, le Fonds de solidarité réussit à sa première année d’opération, sous la direction de Claude Blanchet, à attirer 1608 braves actionnaires.

Aujourd’hui, le nombre d’actionnaires dépasse les 700 000, soit un travailleur québécois sur sept !