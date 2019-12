Les Canucks ont chaud, mais survivent

Les Sabres de Buffalo sont revenus de l’arrière à trois reprises dans leur duel contre les Canucks, samedi, à Vancouver. La formation canadienne a toutefois eu le dernier mot en l’emportant 6 à 5 en prolongation.

J.T. Miller a clos le débat en avantage numérique, un peu plus de trois minutes après le début de la période supplémentaire. Josh Leivo et Antoine Roussel ont chacun inscrit deux filets pour l’équipe locale. Tyler Myers a été l’autre buteur.

Les Sabres de Buffalo ont comblé des retards de 2 à 0, 3 à 2 et 5 à 3. Marcus Johansson a forcé la tenue de la prolongation alors qu’il restait moins d’une minute à faire au temps réglementaire. Kyle Okposo, Sam Reinhart, Victor Ollofsson et Zemgus Girgensons ont aussi secoué les cordages.

Jack Eichel a bien cru avoir donné la victoire à son équipe lors du temps supplémentaire, mais Henri Jokiharju a écopé d'une pénalité au moment où son capitaine enfilait l'aiguille.

Carter Hutton et Thatcher Demko ont connu une soirée difficile devant leur filet respectif. Le premier a accordé six buts sur 30 tirs, tandis que le second en a donné cinq sur 28 tentatives de l’adversaire.