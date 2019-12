Les Flyers résistent aux Sénateurs

En marquant son quatrième but de la saison en fin de troisième période, Scott Laughton a permis aux Flyers de signer une victoire de 4 à 3 face aux Sénateurs d’Ottawa, samedi après-midi, à Philadelphie.

Il s’agit d’une septième victoire en neuf matchs pour la troupe d’Alain Vigneault qui affiche le quatrième plus haut total de points dans l’Association de l’Est.

Les Sénateurs n’ont toutefois pas été des proies faciles, eux qui sont revenus de l’arrière à trois reprises. Anthony Duclair a permis aux visiteurs de niveler la marque avec son 12e but de la campagne, réussi en infériorité numérique, au deuxième vingt.

Le joueur de Pointe-Claire a récidivé lorsqu’il restait cinq minutes à faire au temps réglementaire, créant cette fois l’égalité 3 à 3. Laughton a inscrit le but gagnant 11 secondes plus tard.

«[Alain Vigneault] me donne beaucoup d’occasions, particulièrement en fins de match, d’aller sur la glace pour protéger l’avance, a dit Laughton au site LNH.com. Il me fait confiance, alors je veux lui montrer qu’il a raison de le faire et je travaille le plus fort possible.»

Travis Konecny, Shayne Gostisbehere et Ivan Provorov ont également secoué les cordages pour l’équipe locale. Konecny a toutefois subi une blessure au haut du corps, ont révélé les Flyers au terme de la rencontre. Du côté des Sénateurs, Brady Tkachuk a été l’autre marqueur.

«Nous avons bien joué dans l’ensemble, a expliqué Duclair. Nous avons été un peu brouillons au début, mais on s’est rattrapés. Les quatre trios faisaient bien, c’est juste malheureux que nous n’ayons pas été en mesure de finir le travail.»

Carter Hart a obtenu la victoire en repoussant 27 des 30 tirs dirigés vers lui. À l’autre bout de la patinoire, Craig Anderson a quitté la rencontre au cours du premier vingt en raison d’une blessure au bas du corps. Le vétéran, qui a fait face à un total de six tirs, a accordé les deux premiers buts adverses. En relève, Anders Nilsson a cédé deux fois sur 15 lancers.

Quelques heures après la rencontre, l’attaquant des Sénateurs Brady Tkachuk a été mis à l’amende par la Ligue nationale de hockey (LNH) pour avoir donné un double-échec à Laughton dans la dernière minute de jeu. Il avait également reçu une pénalité pour rudesse pour son geste, qui a anéanti les chances des siens en fin de match.

La formation ontarienne affrontera les Bruins de Boston, lundi à Ottawa, avant de se mesurer au Canadien, mercredi, à Montréal.