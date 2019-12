Motoneiges.ca se refait une beauté

« Après 18 ans, il était temps de nous rajeunir afin d’avoir une présentation plus adaptée à la réalité de 2020 », assure Denis Lavoie, le propriétaire de Motoneiges.ca et d’InfoQuad. « Il nous fallait uniformiser nos présentations, afin que l’amateur fasse le lien entre les deux sites. Nous apportons aussi un changement important avec une nouvelle mouture de nos sites. Nous serons toujours là pour fournir aux amateurs toutes les informations pertinentes qu’ils recherchent pour la pratique de leur loisir favori. »

Motoneiges.ca s’est taillé une solide réputation dans le domaine en tant que source d’information. Denis Lavoie et sa vingtaine de bénévoles parcourent plus de 150 000 km en motoneige durant une saison. « C’est ce qui explique le fait que chaque saison, le contenu du site est complet et très varié, sur une foule de sujets touchant la motoneige, se félicite Denis Lavoie. Notre objectif est de partager notre amour pour le sport de la motoneige. »