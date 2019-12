Noël à la ferme au Vermont

WOODSTOCK (VT) | Le Vermont, c’est la porte à côté ! C’est donc une belle escapade à s’offrir, même sous la neige. Surtout que son Billings Farm & Museum permet de retrouver, pour quelques heures, l’ambiance des Noëls d’autrefois.

Billings Farm & Museum, c’est une ferme laitière, en activité toute l’année. En cette période, ce lieu invite à découvrir les traditions d’un Noël au Vermont à la fin du 19e siècle alors que, dans les fermes, on ne parlait pas de vacances de Noël, car il y avait toujours des vaches à traire, des glaçons à couper et du bois à scier. Pour célébrer, on rassemblait familles et amis autour d’un repas spécial et l’on échangeait quelques cadeaux, généralement faits main.

Il en allait de même pour les décorations pour lesquelles on utilisait des branches de sapins, de pins, de houx ou autres plants que l’on disposait aux fenêtres, dans les cages d’escaliers et que l’on drapait sur les manteaux.

Si certains ornements étaient faits de papier, on en créait également avec des canneberges, du maïs soufflé ou des pommes séchées parsemées de clous de girofle, des oranges « exotiques », des châtaignes argentées (recouvertes de papier d’aluminium), des pommes de pin peintes et des glands. En plus de la visite de la ferme laitière et de la rencontre avec les animaux, des ateliers de création de ces ornements historiques et de bougies sont offerts ainsi que des démonstrations de cuisine, des dégustations et la présentation du film nommé aux Oscars, A Place in the Land.