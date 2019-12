Peter Laviolette au banc des accusés

Après les Bill Peters, Mike Babcock et Marc Crawford, c’est au tour de l’entraîneur-chef des Predators de Nashville, Peter Laviolette, d'être sous les feux de la rampe relativement à son comportement passé à l’égard de ses joueurs.

Deux de ses anciens protégés, Daniel Carcillo et Ville Leino, ont pris la parole au cours des derniers jours afin de déplorer certains de ses commentaires et gestes datant de l’époque où il dirigeait les Flyers de Philadelphie. Carcillo a notamment déclaré à la chaîne radiophonique 104,5 FM que son ex-mentor exigeait parfois de ses hommes qu’ils aillent jeter les gants sur la patinoire.

De son côté, Leino a reçu un coup à la tête de la part de l’instructeur pendant un match en février 2011. Même s’il a quelque peu défendu Laviolette en affirmant au réseau ESPN que «Peter était un entraîneur très passionné et émotif... et que ce genre d’incident arrive», il a ajouté que cela «ne devrait jamais survenir».

Interrogé par le site The Athletic, le pilote des «Preds» a tenu à livrer sa version des faits.

«Premièrement, on a suggéré que je me servais de mon poste à l’intérieur du vestiaire pour intimider des joueurs ou les mettre au défi d’aller se battre. Il n’y a rien de plus éloigné de la vérité que ça, a-t-il répondu à propos des mots de Carcillo. Est-ce que je souhaite voir mes équipes jouer avec force? Oui. Est-ce que je veux du jeu physique de leur part? Oui. Y a-t-il des combats pendant un match? Oui. Par contre, on a insinué que je demandais aux joueurs de se diriger sur la glace pour faire ceci et cela. Ce n’est pas vrai.»

«Concernant ce que nous vivons dans le monde du hockey, et surtout en lien avec les entraîneurs, je peux dire que toute accusation d’abus physique commis par moi est éloignée de la vérité, a-t-il enchaîné au sujet du cas de Leino qu’il juge accidentel. La séquence vidéo où on voit son casque se soulever peut être interprétée de différentes façons. J’avais demandé un temps d’arrêt et j’essayais de motiver mon club. J’allais frapper la paume de ma main avec mon poing et j’ai finalement heurté l’arrière de son casque. Ce n’était d’aucune manière un abus physique et je n’en ai jamais commis contre mes joueurs.»

Pas convaincu

Les explications de Laviolette ne semblent avoir convaincu Carcillo qui en a rajouté.

«C’est ce que les entraîneurs font. Même s’ils ne vous le disent peut-être pas, vous savez qu’il est temps de se battre quand vous vous retrouvez devant l’homme fort de l’autre équipe [à la mise au jeu], surtout si vous êtes en zone défensive et que vous n’êtes pas reconnu pour vos qualités défensives, a-t-il dit. Lors des séances matinales, il vous défiait et se trouvait dans votre face. Ce fut bien durant six mois, mais ensuite, le message entrait dans une oreille et sortait par l’autre.»

Ayant côtoyé Laviolette à Philadelphie, le Québécois Daniel Brière a refusé de prêter des intentions malveillantes à son ex-instructeur.

«Je n’ai rien de vu de cela. Je n’ai aucune idée, a-t-il affirmé relativement à l’incident Leino. Je pense qu’il s’adressait à toute l’équipe en criant et le coup sur Leino était accidentel. Je n’ai jamais cru qu’il avait tenté de le frapper ou qu’il visait directement Ville. Lorsque j’ai joué pour Peter, je ne l’ai jamais vu attaquer physiquement ou verbalement quelqu’un.»

«Pour moi, ce n’était pas un coup à la tête, a renchéri l’ex-attaquant Scott Hartnell. Il y avait un temps d’arrêt et il était frustré. Il voulait nous motiver de revenir dans la partie. Il est intense et un leader émotif. [...] Il s’agissait d’un discours pour nous convaincre et il a essayé de frapper sa propre main. Il a touché le casque d’un gars et ç’a paru d’un coup à la tête.»