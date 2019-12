Récit d’une histoire d’amour qui a mal tourné

Je suis une femme de 63 ans qui s’est fait avoir par un homme que je fréquentais depuis un an. J’avais rencontré Monsieur sur les réseaux sociaux où je naviguais à la suite du décès de mon mari tant aimé, disparu il y a 5 ans. Notre histoire a commencé lentement parce qu’il était en couple avec une femme malade qu’il ne voulait pas blesser vu son état.

J’acceptais sa demande d’y aller lentement avec notre histoire d’amour, car je respectais sa façon de protéger une femme qu’il n’aimait plus parce qu’elle était éprouvée par la maladie. Même si ça me privait de l’avoir en permanence avec moi, je trouvais ça délicat de sa part.

On se voyait au moins une fois par semaine, souvent chez moi, parfois au restaurant ou dans d’autres lieux publics. Il me promettait qu’un jour nous allions vivre ensemble et pourrions voyager autant qu’on en aurait envie. Il se présentait souvent avec des fleurs, une bouteille de vin ou encore un petit cadeau. J’étais sous le charme.

J’avais bien une amie qui trouvait bizarre que cet homme refuse de me dire dans quel coin de la ville il habitait ni qu’on se voit les fins de semaine, mais son côté fleur bleu et ma totale confiance en lui me permettaient de ranger ça dans un tiroir secret de ma tête que je ne voulais pas ouvrir. Les mois ont passé, et sa femme toujours malade mettait un frein à l’éclosion totale de cet amour.

Le choc fatal est venu la semaine dernière quand, lors d’une sortie au restaurant avec mon amie méfiante, nous sommes tombées nez à nez avec mon séducteur au bras d’une femme de son âge et en parfaite santé. N’ayant pas la possibilité de faire abstraction de moi puisque je me suis plantée devant lui en attente d’une explication, il m’a vite présenté sa femme, balbutiant ensuite de façon presque inaudible que j’étais une connaissance d’autrefois, avant de déguerpir sans demander son reste.

Pas besoin de vous dire qu’il est devenu l’homme invisible ensuite. Il n’a plus répondu à aucun de mes messages et m’a certainement bloqué sur sa page Facebook puisque je n’ai plus rien reçu de lui. Trouvez-vous ça normal de la part d’un homme de 70 ans ? Moi, non ! Dire que je lui ai ouvert la porte de mon intimité sans prendre aucune précaution ! Je m’en veux de m’être laissée prendre et je ne veux plus rien savoir des hommes.

Une femme honteuse

L’art de la séduction est une arme terrible entre les mains des mauvais garnements et constitue un piège pour toute personne le moindrement naïve qui s’y laisse prendre. Mais ce n’est pas une raison pour en développer de la honte. Veuve depuis cinq ans, avec l’envie de mettre un peu de piquant dans votre vie, et sensible aux compliments d’un homme habile, c’est normal que vous vous soyez laissée prendre au jeu. Et croyez-moi, ce n’est pas une question d’âge qui va empêcher un séducteur né, d’agir uniquement dans son propre intérêt.

Mettez cet évènement malheureux dans votre coffre à outils pour améliorer la suite de votre vie. C’est à cela que doivent servir les mauvaises expériences. Car, voyez-vous, ce sont souvent d’elles qu’on apprend le plus sur soi-même. À vous maintenant de développer l’art de transformer en positif ce moment négatif de votre vie.

Sachez aussi que tous les hommes ne sont pas comme ça. La preuve de ce que j’avance, vous l’avez eue en la personne de votre mari avec qui vous avez été heureuse. Et croyez-moi, il n’est pas seul de son espèce. Dans une éventuelle rencontre amoureuse, pensez toujours à mettre en alerte votre détecteur de mensonges, et méfiez-vous de celui qui vous cache son adresse, un élément essentiel de sa vie.