Une solution durable aux bris mécaniques

La motoneige est probablement l’un des véhicules les plus sollicités dans la pratique de l’activité, que ce soit en sentiers ou hors pistes. De toutes les pièces, nul doute que la transmission demeure au cœur des principaux problèmes que l’on peut rencontrer.

« Nous nous sommes rendu compte que, trop souvent, lorsqu’une transmission brise, on change le morceau par un neuf sans vraiment solutionner le problème », indique Christophe Paquet, de Développement SCP de Saint-Raymond.

« Après avoir fait de nombreux essais, nous commençons par identifier le problème à la source afin de trouver la faille dans la ou les pièces qui brisent tout le temps. Une fois que nous avons trouvé la solution, nous machinons une pièce, nous la créons carrément, afin qu’elle convienne mieux et résiste plus longtemps, au lieu de briser régulièrement », ajoute-t-il.

« À titre d’exemple, on peut mentionner les transmissions de motoneige BRP qui avaient un problème. Nous l’avons identifié et maintenant, nous sommes capables de récupérer les pièces et les améliorer afin de leur garantir un fonctionnement durable. »