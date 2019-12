Une veste chauffante conçue à Chicoutimi

Conçue à Chicoutimi par Alain Desmeules, qui a mis cinq ans à peaufiner son idée, cette veste vous assurera un confort unique jusqu’à -40 degrés. Sa conception, avec des éléments chauffants dans le dos, le cou et le devant, permet à la chaleur de protéger les endroits les plus susceptibles de subir les attaques du froid mordant.

Pour assurer un rendement plus long, il est possible de se procurer une deuxième batterie, pour laquelle vous devrez débourser un montant supplémentaire.

Il est également possible de se procurer des accessoires conçus pour permettre d’assurer une alimentation externe ; des sources d’alimentation que l’on retrouve souvent sur les motoneiges et les motos.

La conception mince et extensible de la veste vous couvre entièrement, ce qui vous assure un confort complet. Son coût de 498 $ peut paraître élevé, mais si on regarde la qualité et le rendement, elle les vaut.

Une plateforme innovatrice

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Pour les amateurs de hors-piste qui, très souvent, n’ont pas la possibilité de se rendre dans des endroits où il est possible de manœuvrer une remorque, la plateforme comme celle de la compagnie Marlon représente une solution intéressante. Sa construction robuste en aluminium, avec ses tapis antidérapants et ses crochets qui agrippent littéralement votre motoneige, en fait un outil de choix. Une fois qu’elle est en place, vous pouvez lever sans forcer votre bolide, qui se retrouvera sur le dessus de la boîte de votre camionnette. Sur la photo, on peut voir un modèle à deux places. Pour en savoir plus : psavoie@diverscosupply.com. (À partir de 4900 $)

Un VTT aux airs de char d’assaut

Photo courtoisie, Karl Tremblay

Neuf étudiants de l’Université de Sherbrooke ont construit un tout nouveau type de véhicule récréatif de performance quatre-saisons à toute épreuve. Ces finissants en génie mécanique ont créé de toutes pièces le Traxis, un croisement entre un VTT et un char d’assaut, capable de se débrouiller sur tous les types de terrain, que se soit de la terre, de la boue ou de la neige. Le véhicule est propulsé par deux chenilles sur suspension dépendante à double tandem et peut franchir les terrains les plus accidentés. Sur la photo, on voit Raphaël Turcotte, un des créateurs du Traxis.