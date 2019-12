Une victoire qui fait mal

L’Avalanche du Colorado a infligé un premier revers en temps réglementaire à domicile aux Bruins de Boston cette saison, en les défaisant par la marque de 4 à 1 au TD Garden.

C’est toutefois les situations de Cale Makar et Philipp Grubauer qui retiendront l’attention dans le vestiaire de la formation de Jared Bednar.

Le défenseur de première année a quitté la rencontre en troisième période après avoir encaissé une mise en échec de Brad Marchand. De son côté, le gardien partant a retraité au vestiaire au premier vingt après avoir fait face à seulement quatre lancers en un peu plus de 17 minutes. Ni un ni l’autre ne sont revenus au jeu.

L’Avalanche a aussi freiné à 13 la séquence de matchs avec au moins un point des Bruins, même si ces derniers ont été les premiers à ouvrir la marque.

Valeri Nichushkin, Ian Cole, Andre Burakovsky et Gabriel Landeskog ont assuré la réplique pour la formation de Denver.

Evgeni Malkin et Jake Guentzel sonnent la charge

En l’absence de leur capitaine, Sidney Crosby, Evgeni Malkin et Jake Guentzel ont encore porté le destin de leur équipe sur leurs épaules, alors que les Penguins de Pittsburgh ont vaincu les Red Wings par la marque de 4 à 3, à Detroit.

Les deux attaquants ont récolté trois points chacun.

La formation de la Pennsylvanie s’est tout de même payé une frousse en fin de match, alors qu’elle menait 4 à 1. Un peu plus de trois minutes avant la fin de la rencontre, Filip Hronek et Dylan Larkin ont réduit l’écart à un seul but.

Il s’agit d’une 11e défaite consécutive pour les Red Wings.

Une rare victoire face aux Blues

À St. Louis, Zach Hyman et Auston Matthews ont chacun marqué deux buts pour mener les Maple Leafs de Toronto vers un gain de 5 à 2 face aux Blues. Les Leafs avaient perdu leurs sept rencontres précédentes face à la formation du Missouri.

Les visiteurs ont marqué quatre buts sur 11 tirs dans les 13 premières minutes de jeu face à Jordan Binnington. Jake Allen a ensuite pris le relais devant le filet des Blues.

Ailleurs dans la LNH

À St. Petersburg, Steven Stamkos a récolté deux buts et une mention d’aide pour aider le Lightning de Tampa Bay à vaincre les Sharks de San Jose par la marque de 7 à 1.

Tyler Johnson a inscrit deux buts pour l’équipe locale, tandis qu’Alex Killorn a amassé quatre points (1 but et trois aides). Devant le filet du Lightning, Andrei Vasilevskiy a repoussé 36 tirs.

À Vancouver, les Sabres de Buffalo sont revenus de l’arrière à trois reprises dans leur duel contre les Canucks. La formation canadienne a toutefois eu le dernier mot en l’emportant 6 à 5 en prolongation.

J.T. Miller a clos le débat en avantage numérique, un peu plus de trois minutes après le début de la période supplémentaire. Josh Leivo et Antoine Roussel ont chacun inscrit deux filets pour l’équipe locale. Tyler Myers a été l’autre buteur.