Vin blanc de volcan au caractère explosif

Suertes del Marques, Valle de la Orotava 2016, Trenzado

Code SAQ : 14044194 - 29,90 $

Les vignobles de Tenerife, dans l’archipel des Îles Canaries, sont spectaculaires. El Teide, le majestueux volcan qui culmine à 3718 mètres d’altitude, y joue sans doute pour beaucoup, mais ce sont surtout les méthodes viticulturales et la vigne elle-même qui impressionnent ici.

Au 16e siècle, cet archipel espagnol situé au large du Maroc est devenu un arrêt obligé pour les navigateurs en route vers l’Amérique. Les Canaries sont ainsi devenues un pôle d'échanges – tant commerciaux que culturels – et les vins qu’on produit aujourd’hui sur chacune des sept îles sont autant de témoins de cet héritage.

Parmi les curiosités de ces vignobles hyper singuliers: les trenzados, des vignes conduites sous la forme de tresses géantes, qui mesurent de cinq à 25 mètres ! L'origine du cordon trenzado est obscure, mais plusieurs de ces ceps aux allures de troncs d’arbres entrelacés ont atteint l’âge vénérable de 200 ans...

La cuvée Trenzado de Jonatan García s’appuie sur un assemblage de listan blanco (95 %), de pedro ximenez, de marmajuelo, de gual, de vijariego blanco et quelques autres cépages obscurs qui prennent racines depuis des siècles dans les sols volcaniques de la vallée de la Orotava.

Un vin blanc au caractère unique, intense, puissant, vineux et non moins vibrant de fraîcheur. Le genre de bouteille sur laquelle on a envie de méditer pendant quelques heures. Mon conseil : ouvrez-la sur l’heure du midi et offre-vous le luxe du temps...

Santé!