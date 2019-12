Alexandar Georgiev brille dans la victoire des Rangers contre les Golden Knights

Le gardien de but des Rangers de New York Alexandar Georgiev y a été d’une superbe performance de 38 arrêts et ses coéquipiers se sont occupés du reste, en route vers un gain de 5 à 0 sur les Golden Knights, à Vegas, dimanche soir.

Georgiev s’est dressé tel un mur devant les assauts répétés de l’attaque des «Knights». Il a aussi profité d’une bonne sortie de sa défense, qui a participé autant offensivement que défensivement.

David Quinn avait choisi d’y aller avec une formation à sept défenseurs et le choix s’est avéré payant. Six des sept arrières de l’équipe ont obtenu un point lors du match. Plus haut sur la patinoire, ce sont les attaquants Artemi Panarin et Ryan Strome qui ont eu le plus d’impact, récoltant deux points chacun.

Malcolm Subban a été bien peu efficace devant le filet de sa forteresse. Le gardien ontarien a bloqué seulement 20 des 25 tirs dirigés vers lui.

Un brillant match de Toews assombri par la défaite

À Chicago, le capitaine des Blackhawks Jonathan Toews a participé à tous les buts de son équipe, ce qui n’a pas empêché les Coyotes de l’Arizona de se sauver du United Center avec une victoire de 4 à 3 en tirs de barrage.

Conor Garland est celui qui a marqué le but vainqueur en fusillade alors que Toews a été frustré par Darcy Kuemper. Garland a aussi été à l’origine de la courte remontée des Coyotes en deuxième période, alors que ceux-ci tiraient de l’arrière 3 à 1. Carl Soderberg a créé l’égalité quelques minutes plus tard et le temps supplémentaire a été nécessaire.

Toews, lui, a marqué et s'est fait complice des deux autres buts des «Hawks». Le Manitobain a ainsi porté son total de points cette saison à 18 en 30 rencontres.