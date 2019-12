Des duvets aussi colorés que des tenues de soirée

Lors de la présentation de presse de la nouvelle collection de manteaux Fosfo d’Audvik, la propriétaire de l’entreprise québécoise Sophie Boyer me lance, « je me suis laissée aller cette année, car j’avais l’impression que le monde avait besoin de couleurs. Et il semble que mon intuition ait été bonne, car mes pièces orange, jaunes et bleues représentent près de 90 % de mes ventes de la saison ».

Plusieurs autres marques québécoises et internationales ont elles aussi complété leur offre de manteaux en duvet de teintes originales. Nous sommes loin des traditionnels noir et bleu marine. Les modèles sont aussi variés que l’assortiment de couleurs, et ce dans toutes les gammes de prix. En effet, plusieurs rappellent les couleurs de certaines des tenues qui ont fait craquer les stars dans les dernières semaines. D’ailleurs, peut-être puiserez-vous l’inspiration pour un look des Fêtes : une tenue pastel monochrome, un haut court et une jupe longue, une robe asymétrique, un tailleur XXL ou une robe scintillante.