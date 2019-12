Devils : Nasreddine, le rêve tiraillé

NEWARK | Batman et Robin. Astérix et Obélix. Tintin et Milou. Han Solo et Chewbacca. Dans un autre registre, loin du cinéma ou des bandes dessinées, il y avait John Hynes et Alain Nasreddine.

L’un n’allait pas sans l’autre. Depuis 10 ans, Hynes et Nasreddine se retrouvaient derrière le même banc : cinq saisons avec les Penguins et Wilkes-Barre dans la Ligue américaine et cinq autres années avec les Devils du New Jersey.

Le 3 décembre, Ray Shero, le directeur général des Devils, a démantelé ce duo. Les Devils ont congédié Hynes pour le remplacer par Nasreddine sur une base intérimaire.

Le choc

À quelques heures d’un match contre les Blackhawks de Chicago au Prudential Center de Newark, Nasreddine a reparlé des émotions qui lui ont traversé le corps le jour de son embauche.

« Pour être bien franc, je ressentais vraiment des émotions partagées, a dit Nasreddine en entrevue au Journal. John m’a tout montré dans ce métier, il était mon mentor. Il est la raison pour laquelle j’ai un emploi. Il est la raison pour laquelle je suis dans la LNH. Et tout d’un coup, je deviens l’entraîneur en chef des Devils et lui il est parti.

« J’ai toujours rêvé de devenir un entraîneur en chef dans la LNH. C’était mon but ultime, a-t-il continué. Mais jamais dans mes rêves je croyais que c’était pour se dérouler de cette façon. J’ai toujours eu l’impression que j’étais pour partir dans la Ligue américaine afin d’acquérir de l’expérience dans un rôle en chef. Je ne pensais pas faire le saut directement d’adjoint à entraîneur en chef dans la LNH. »

Au départ, Nasreddine s’attendait à se faire emporter par la vague. Les Devils venaient de perdre 7 à 1 contre les Sabres à Buffalo et ils se préparaient à affronter les Golden Knights de Vegas au New Jersey quand Shero a indiqué la porte de sortie à Hynes.

« Je ne m’attendais pas à ce scénario, a-t-il précisé. Quand j’ai reçu le texto de John, je pensais que c’était fini. C’était ma première réaction. Dix minutes plus tard, je réalisais que je devenais l’homme de la situation. Mon cœur a arrêté de battre. Ma femme était en face de moi. Elle était aussi abasourdie que moi. J’ai eu besoin d’un peu de temps pour réaliser ce qu’il se passait. »

La bénédiction

Avant de dire oui à Shero pour cette nou­velle aventure, Nasreddine a contacté Hynes.

« J’ai échangé des messages textes avec John. Je lui ai dit que je trouvais ça difficile. Je ne me sentais pas bien avec cette situation. Mais John ne m’a même pas laissé le temps de poursuivre ma réponse. Il m’a dit que je devais accepter le poste. Je n’ai même pas eu le temps de jongler avec l’idée de prendre le boulot ou non.

« John m’a rappelé que je devais sauter dans le train. Parfois, le train passe juste une fois dans ta vie. Il ne m’a jamais fait sentir mal. Il me disait que je restais loyal et fidèle même si je répondais oui à cette offre. Il comprend parfaitement la réalité de ce métier. »

Il n’y a pas de façon parfaite pour atteindre un objectif. À Calgary, Geoff Ward a reçu sa première chance comme entraîneur en chef le 29 novembre dernier après la démission de Bill Peters, qui se retrouvait en plein cœur d’une tourmente. Ward roulait sa bosse depuis 12 ans comme adjoint. Il avait même travaillé aux côtés de Hynes et de Nasreddine de 2015-2016 à 2017-2018 avec les Devils. Une autre preuve que le hockey reste un très petit milieu.

De Lemaire à Nasreddine

Jacques Lemaire, Pat Burns, Claude Julien et encore Jacques Lemaire. À une autre époque, Lou Lamoriello n’hésitait pas à se tourner vers les entraîneurs francophones pour diriger les Devils. Treize ans plus tard, Shero a imité la recette du bon vieux Lou en misant sur Nasreddine, qui est né à Montréal.

« Je connais aussi Ray [Shero] depuis longtemps puisque nous avons travaillé ensemble dans l’organisation des Penguins avant le New Jersey, a précisé l’homme de 44 ans. Je suis touché de voir que les Devils placent leurs espoirs en moi. Ça me donne beaucoup de confiance. C’est un gros défi. Il y a juste 31 emplois [d’entraîneur en chef] dans la LNH et j’occupe maintenant un des 31 postes. Quand je m’arrête à ça, je trouve ça assez incroyable. C’est assez fou même. J’ai eu la piqûre pour ce métier. »