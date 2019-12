Inspiration pour les partys de bureau

L’enchaînement des looks sur le tapis rouge du 21e gala Les Olivier avaient l’allure des invités cool à un party de bureau de 2019 ! Certaines avaient enfilé des robes courtes dont le détail résidait dans les manches, d’autres ont craqué pour des tailleurs colorés, il y avait aussi quelques tenues scintillantes et une robe longue. Les gars ont adopté pour le smoking pour la grande soirée de l’humour, les costumes aux teintes sombres (bordeaux, vert ou bleu) ou le style rock en perfecto, sans compter la tenue d’un jeune humoriste qui s’est démarqué dans un look coloré et ludique à la Mario Bros. Il y avait de quoi s’inspirer.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Ève Côté et Marie-Lyne Joncas, du duo les Grandes Crues, ont fait appel au designer Nico pour concevoir leurs tailleurs, l’un bleu, l’autre orange en hommage au film La cloche et l’idiot.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

« J’aime encourager le design d’ici. Ce soir, je porte un smoking de la griffe Finezza. » – Anthony Kavanagh

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Cathy Gauthier a déniché sa robe fuchsia à la boutique Éditions de robes.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« C’est une robe en laine, je voulais être certaine de ne pas avoir froid », a lancé ironiquement Katherine Levac, qui avait choisi une tenue Marc Jacobs.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault étaient le couple tendance de la soirée. Elle portait une robe aux manches volumineuses Éditions de robes, et lui un ensemble École de pensée.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

« Je pose un geste pour la planète. Je porte le même complet Simons qu’il y a deux ans et j’ai acheté ce chapeau chez Fumile, un designer montréalais », a dit François Bellefeuille, accompagné de sa conjointe Miriam Tougas.

Photo Agence QMI, Dominick Gravel

« Je suis peut-être un peu trop fan de Mario Bros. », a déclaré Jean-Michel Martel, vêtu d’un complet à l’effigie du jeu vidéo.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Toujours aussi colorée, Mariana Mazza a choisi une robe rose Éditions de robes, un chapeau Fumile et des bottillons Maison Bédard, « Dave (Morgan) m’accompagne, il est costumé en tueur à gages russe », a lancé l’humoriste.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Marie-Soleil Dion était scintillante, vêtue d’un tailleur de la boutique La petite garçonne et de chaussures Coach.