Jean-Sébastien Girard : un premier spectacle solo

MONTRÉAL | Désormais dans l’équipe de Juste pour rire, Jean-Sébastien Girard prépare un premier spectacle solo avec lequel il prévoit partir en tournée.

Il ne sait pas encore à quel moment il foulera la scène pour la première fois, mais il compte consacrer les premiers mois de 2020 à écrire et développer son projet.

«Ça va ressembler à ce que je fais à "La soirée est encore jeune", c’est-à-dire de l’humour avec un côté de musique et de variétés. Ça ne sera pas du "stand-up" pur. Je veux jouer avec les codes, comme on le faisait à l’époque des fantaisistes», a dit avant le Gala les Olivier celui qui, plus jeune, avait étudié en théâtre, et qu’on voit aussi à l’émission «Esprit critique».