Mario Tessier: bientôt grand-papa

À 48 ans, Mario Tessier sera grand-papa au printemps prochain. Sa fille Naomie, 27 ans, aura un premier enfant avec son amoureuse en mai 2020.

«Elles ont été en clinique de fertilité. C’est particulier, on a appris ça il n’y a pas longtemps. La nouvelle est super bonne, mais je ne suis pas certain que je suis prêt à me faire appeler papi!», a fièrement annoncé l’humoriste sur le tapis rouge des Olivier, dimanche.

Mario Tessier est également le père de Jade, 17 ans – qui a joué dans la pièce La déesse des mouches à feu, au Théâtre de Quat’Sous, l’an dernier, et Maeva, 12 ans.

Katherine Levac: un coming out nécessaire

DOMINICK GRAVEL/AGENCE QMI

Katherine Levac hésite à employer l’expression coming out pour décrire le fait qu’elle a dévoilé être amoureuse d’une fille l’été dernier, dans son gala Juste pour rire. Or, l’humoriste demeure convaincue que de poser un tel geste était nécessaire.

«Je reçois tellement de messages de gens qui ont 16 ans, qui me disent merci, qui vivent en région, que leur vie est difficile et qui n’osent pas aller à l’école parce qu’ils aiment les gars ou les filles. Pour la première fois de ma vie, je me dis que je peux avoir un impact dans la vie du monde. Je me dis aussi qu’on est des humains, qu’on vit des choses et qu’on peut s’aider. C’est peut-être quétaine, mais je me suis vraiment dit ça», a expliqué Katherine Levac.

Elle était accompagnée de l’élue de son cœur au Gala Les Olivier, dimanche, mais elle préfère pour l’instant taire l’identité de cette dernière. «Chaque chose en son temps», a précisé celle qui poursuit sa tournée Velours et qui commence à écrire son deuxième spectacle.