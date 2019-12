Matt Lang en Allemagne

L’aventure européenne débutera en mars pour Matt Lang. Le Québécois donnera trois spectacles au festival allemand Country To Country, à Berlin, un des plus gros festivals du genre en Europe.

Il partage l’affiche avec nul autre que la star américaine Luke Combs. C’est grâce à sa nouvelle compagnie de disque, Jayward, promue par Sony, qu’il est parvenu à avoir une place de choix dans la programmation du festival, dévoilée la semaine dernière.

« Quand on l’a su, on était tous un peu ébranlés, a confié le chanteur à l’autre bout du fil. On a toujours voulu aller en Europe, mais on ne pensait pas que ça allait être aussi vite, et aussi gros. »

Marché à conquérir

D’autres spectacles, qui seront annoncés ultérieurement, sont prévus pour lui en Europe, l’été prochain. Les artistes québécois sont nombreux à développer leur carrière outre-mer, mais, chez les chanteurs country, Matt Lang est un des rares à faire voyager sa musique de l’autre côté de l’Atlantique.

À l’époque, on se souvient qu’Édith Butler avait réussi une percée en France. Mais le country anglophone n’est pas un style musical ancré dans la culture européenne comme il l’est en Amérique.

Matt Lang sent toutefois que le moment est opportun pour aller « ouvrir une brèche », croit-il. Lorsqu’il regarde d’où proviennent les écoutes de ses chansons sur la plate-forme d’écoute en continu Spotify, il constate qu’il y a un intérêt bien réel pour sa musique.

« Au Royaume-Uni, par exemple, le country est très populaire, fait-il valoir. Et dans l’Europe francophone, je sais qu’on est écouté. Il y a beaucoup de gens qui m’écrivent de là-bas. Je sais qu’il y a un marché qui nous attend. »

Cela dit, il espère que cette vitrine au festival Country To Country lui ouvre d’autres portes.

Un nouvel album

Présentement en tournée québécoise, Matt Lang se produira dès janvier d’un bout à l’autre du Canada, jusqu’au 8 février. Il promet un deuxième album début 2020, qui fera suite à son premier EP lancé il y a plus d’un an.

Un premier extrait, Water Down The Whiskey, est déjà disponible sur diverses plateformes.