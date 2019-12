Patinage de vitesse: trois médailles pour conclure 2019 en beauté

Les patineuses de vitesse sur courte piste canadiennes soulignent semaine après semaine leur progression constante au relais de 3000 mètres cette saison. Dimanche, à Shanghai, elles ont laissé leurs patins parler en remportant une première médaille d’or à cette épreuve, tandis que Steven Dubois et Kim Boutin sont aussi montés sur la troisième marche du podium.

Après avoir décroché deux médailles de bronze et une médaille d’argent cette année, le quatuor canadien peut dire mission accomplie. Boutin, Alyson Charles, Danaé Blais et Courtney Lee Sarault ont affiché un temps de 4 minutes 09,460 secondes en finale pour se sauver avec les grands honneurs, devançant ainsi les Néerlandaises et les Américaines. Les représentantes de la Corée du Sud ont été pénalisées et écartées du podium.

«C’est vraiment gratifiant, car nous avons bien travaillé ensemble. Nous savions ce qui nous manquait pour monter d’une marche sur le podium et nous nous sommes beaucoup améliorées. En finale, l’énergie était là, notre plan était juste de donner notre 100% et ç’a fonctionné», a mentionné Charles.

Boutin était aussi très fière de cette performance. «Ç’a tellement été un beau relais. Nous étions prêtes à gagner et, tout ce que nous avons fait, ç’a simplement prouvé à quel point nous étions fortes et à quel point nous pouvons croire en nous.»

À son avis, ses coéquipières et elle ont peu de choses à se reprocher à la suite de cette course en finale. «Tout a bien fonctionné. Nos échanges étaient parfaits et nous avions une belle intensité. Nous avons aussi réussi à bloquer les Sud-Coréennes à l’extérieur, ce qui est un gros plus pour notre relais.»

La dernière médaille d’or du relais féminin canadien en Coupe du monde avait été remportée lors de la saison 2014-2015, une formation dont faisait partie Boutin. «Nous sommes une équipe très jeune et c’est motivant pour la suite. Nous avons travaillé fort et nous pouvons être fières de cette course», a ajouté la vétérane.

Huit en huit

Il ne s’agit plus de se demander si Boutin remportera une médaille individuelle, mais bien sur quelle marche se retrouvera la Sherbrookoise à la fin de la journée. En action au 1000 m, elle a mis la main sur le bronze, sa huitième médaille en autant d’épreuves individuelles cette saison.

L’athlète de 24 ans a remis un chrono de 1:29,218, à 0,129 de la médaillée d’or, la Néerlandaise Suzanne Schulting. La Sud-Coréenne, Whi min Seo, a terminé deuxième.

«C’était une grosse course avec de solides adversaires. J’ai beaucoup appris dans cette finale, car j’ai dépensé de l’énergie à certains endroits où je n’aurais pas dû. En général, je suis vraiment contente de ce que j’ai réalisé. La prochaine fois, ce sera juste de consolider mes tracés pour ne pas être dépassée au moment le plus important de la course», a analysé celle qui avait décroché sa quatrième médaille d’or de suite au 500 m, samedi.

Toujours au 1000 m, Charles a terminé première de la finale B pour se classer sixième, tandis que Genève Bélanger a fini 16e. Pénalisée, Danaé Blais a quant à elle conclu au 26e rang du 500 m.

Une première pour Dubois

Dubois n’avait jamais participé à une finale A au 500 m depuis le début de sa carrière en Coupe du monde. C’est avec un peu plus de nervosité qu’à l’habitude qu’il s’est placé sur la ligne de départ pour la ronde ultime, lui qui avait signé les deux meilleurs temps de l'événement sur cette distance plus tôt. Le Hongrois Shaolin Sandor Lio et le Sud-Coréen Lee June Seo ont reçu l’or et l’argent.

«J’étais premier sur la ligne, j’étais stressé et ç’a paru, a confié l’athlète de Terrebonne. J’ai perdu pied, tout comme j’ai perdu des positions. Je suis parvenu à gagner le bronze quand même et je pense que c’est beaucoup d’apprentissage pour moi en vue des prochaines compétitions.»

Également de cette épreuve, Cédrik Blais et Jordan Pierre-Gilles ont respectivement terminé 11e et 13e. Trois Québécois étaient en action au 1000 m, dimanche. Pascal Dion a fini au 13e échelon du classement, où Sébastien Gagnon et Mathieu Bernier ont pris les 19e et 27e rangs.

La prochaine Coupe du monde aura lieu à Dresde, en Allemagne, en février.