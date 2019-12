Quand l’hiver ne donne pas froid aux yeux

Même si l’idée de pratiquer des activités hivernales extérieures vous rend frileux, ça ne signifie pas que vous avez froid aux yeux. Prouvez-le bien au chaud, en lançant des haches, en tentant de vous échapper, en atteignant des cibles à travers un labyrinthe, en vous entraînant comme un Ninja Warrior et en reconstruisant la société avec la science.

S’entraîner comme un Ninja Warrior au Roc Gyms

Gravir l’échelle d’Hercule, affronter la rampe ninja, traverser le panneau perforé et se balancer d’un anneau à un autre ne sont que quelques-uns des obstacles que proposent les parcours du Roc Gyms à Limoilou, permettant de s’entraîner comme un Ninja Warrior. Il s’agit d’une activité physique permettant de développer notamment la coordination, la force physique, la concentration, la respiration et l’endurance.

Avec la diffusion de ces épreuves extrêmes à la télévision, il s’agit d’une activité qui gagne en popularité. Les parcours pour adultes et pour enfants sont accessibles librement (en suivant les conseils et consignes du responsable) sur les heures d’ouverture du Roc Gyms (il est toujours préférable de téléphoner avant), puis des cours sont également offerts. Et pourquoi ne pas combiner votre expérience avec une séance d’escalade ?

Infos : rocgyms.com

S’entraîner à Laser Game Evolution

À travers les trois labyrinthes étagés de Laser Game Evolution (Sainte-Foy, Vanier, Lévis), un pistolet laser à la main en quête de cibles à atteindre pour cumuler le plus de points possible, les joueurs courent, dépensent leur énergie et font leur entraînement de la journée entre amis. Tel un jeu de tag, de cache-cache ou de cowboys et d’Indiens, les aventuriers de 7 ans et plus (6 joueurs minimum) se pourchassent dans les labyrinthes sombres, souhaitant atteindre avec précision les petites cibles situées sur les vestes et les pistolets de leurs adversaires, sans se faire eux-mêmes toucher pour ne pas perdre de points et devenir inactifs quelques secondes. Une partie de 20 minutes se pratique de façon individuelle ou en équipe, puis nécessite une tenue de sport, car les participants ont chaud.

Pour informations et réservations : lasergame-evolution.ca

Survivre avec la science au Bunker

Le Bunker, situé au sous-sol d’un ancien centre de tri à Lévis, vous entraîne en 2022, après la Troisième Guerre mondiale, alors qu’il ne reste que 5 % des humains. Dans des laboratoires post-apocalyptiques immersifs, enfants et adultes, en famille ou en groupe, tenteront de rétablir la société à travers la science.

Des jeux de déduction et de logique entourant des analyses en laboratoire à réaliser dans un temps limité (10 ans et plus), ou des ateliers scientifiques combinant des expériences fascinantes et la construction (ou l’obtention) d’un objet technologique à rapporter à la maison (6 à 12 ans et famille) attendent les apprentis-scientifiques.

Différentes thématiques (Electrik, Photonik, Construktion, Chimie, Physique) stimuleront les méninges de ceux et celles qui contribueront à reconstruire le monde. Voilà une quête très populaire lors de fêtes d’anniversaires.

Pour connaître l’horaire des missions et pour réserver sa place : bunkerscience.com

Tenter de s’échapper chez Défi-Évasion

Plongez dans les jeux d’évasion immersifs de Défi-Évasion à Québec et Lévis, puis tentez de vous échapper en résolvant des énigmes. Dans la loge de votre groupe préféré, à la recherche d’un oncle collectionneur kidnappé, en quête du chef-d’œuvre d’un ami artiste décédé, poursuivi par des créatures monstrueuses ou dans une cellule d’un poste de police, par exemple, saurez-vous réaliser l’objectif fixé en moins de 60 minutes ?

La succursale de Lévis propose également une thématique spécialement conçue pour les familles intitulée L’Académie des Super-Héros, dans laquelle les participants tentent de déjouer le plan d’un malfaiteur qui souhaite détruire toutes les clés du monde pour que tous les cadenas demeurent barrés. Préparez-vous à faire travailler votre cerveau et à vivre des émotions fortes !

Infos et réservations : defi-evasion.com

Lancer des haches chez Tomahawk Québec

Éveillez l’homme ou la femme des bois qui sommeille en vous en vous initiant au lancer de la hache chez Tomahawk Québec, à Sainte-Foy. Ce sport mettra vos muscles, votre coordination et votre précision à profit en propulsant une hache de 14, 21 ou 28 pouces sur une cible placée à 12 pieds devant. L’objectif est d’atteindre les trois cercles concentriques de la cible lors de cinq lancers et d’accumuler le plus de points. Une formation de 10 minutes attend les apprentis lanceurs, suivie d’une période de pratique de 20 minutes.

Ce n’est qu’ensuite que les points seront marqués au tableau pour les 30 minutes restantes à la séance d’une heure. Le plus jeune joueur jusqu’à maintenant est âgé de 5 ans et une partie peut réunir trois générations de lanceurs et de lanceuses, la clientèle comptant 40 % de femmes. Ouvert depuis le 1er novembre, ce premier centre (il y en aura un deuxième bientôt) a déjà accueilli près de 1000 personnes et plusieurs reviennent développer leur style de lancer. Avis aux personnes intéressées, une ligue débutera en janvier.

Infos et réservations : tomahawkquebec.com