Saguenéens: Un effort tardif qui rapporte

L’histoire semblait se répéter en début de partie pour les Saguenéens face aux Cataractes dimanche après-midi. En plus d’avoir accordé trois buts, les Sags avaient écopé de cinq punitions mineures lors du premier vingt. Heureusement, les Bleus ont profité de trois filets avec un homme en moins en plus d’y aller d’une poussée de quatre buts en troisième période pour quitter Shawinigan avec les deux points en vertu d’un gain de 6 à 4.

En retard 4 à 2 en début de troisième période, les Saguenéens ont vraiment enclenché la machine. Après que Rafaël Harvey-Pinard (15e) ait inscrit un but en infériorité numérique pour rétrécir l’écart à un seul filet, Vladislav Kotkov (12e) a réussi à créer l’égalité alors qu’il avait été oublié dans l’enclave. Des buts de Samuel Houde (15e) et Justin Ducharme (10e) tard en troisième ont finalement permis aux Saguenéens de faire oublier leur mauvais début de match et de quitter Shawinigan avec la victoire.

Contrairement à la veille, où les punitions avaient enlevé du rythme à la troupe de Yanick Jean, les Saguenéens, en plus de n’accorder qu’un seul but en neuf occasions, ont profité de leurs nombreux désavantages numériques pour inscrire leurs trois premiers buts de la partie. L’attaquant Félix-Antoine Marcotty y est allé d’un bel effort individuel avant de déjouer le gardien des Cataractes Justin Blanchette à l’aide d’une belle feinte. Quelques minutes plus tard, c’était au tour de Justin Ducharme de faire scintiller la lumière rouge avec un homme en moins, pour porter le pointage à 3-2 favorisant les visiteurs.

Dans la défaite, l’attaquant des Cataractes, Xavier Bourgault a inscrit un tour du chapeau, en inscrivant ses 15e,16e et 17e filets de la saison.

Autre lent départ

Si, lors de leurs deux derniers matchs, les Saguenéens de Chicoutimi avaient connu des premières périodes assez difficiles, la partie de dimanche face aux Cataractes n’y fit pas exception. Alors que les Bleus n’ont dirigé que neuf tirs au filet lors des 20 premières minutes, les troupiers de Daniel Renaud en avaient dirigé 26 vers la cage défendue par Alexis Shank. Des 26 tirs, trois ont trouvé leur chemin jusqu’au fond du filet défendu par le #31 des Saguenéens.

Les Saguenéens ont beaucoup mieux joué par la suite, dominant 20-5 au chapitre des tirs en deuxième période.

Les Saguenéens de Chicoutimi auront un dernier sprint à faire avant leur congé des Fêtes. Ils affronteront leurs rivaux de section, le Drakkar le 13 décembre prochain à Chicoutimi avant de se rendre du côté de Baie-Comeau le lendemain pour conclure la première moitié du calendrier.