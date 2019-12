Streaming vidéo: Legault à Hollywood pour positionner le Québec

LOS ANGELES | Avant de se joindre au gouverneur de la Californie pour défendre la bourse du carbone menacée par Donald Trump, François Legault se rendra à Hollywood, pour faire valoir le Québec aux grands joueurs du streaming vidéo.

Il s’agira d’un volet important de sa toute première mission en Californie à titre de premier ministre du Québec, a appris notre Bureau parlementaire, qui sera sur place pour suivre ses déplacements.

M. Legault doit arriver à Los Angeles dimanche, où il prendra d’abord part à une activité « de courtoisie avec un Québécois bien en vue ».

Photo Marc-André Gagnon

C’est lundi qu’il se rendra à Hollywood et dans les environs, où la popularité grandissante des plateformes de diffusion en continu est en train de transformer les façons de faire de l’industrie du cinéma et de la télévision.

Des « joueurs importants »

Alors que de nouveaux joueurs autres que Netflix (tels que Hulu et Disney+) émergent, l’entourage du premier ministre croit que le moment est tout indiqué pour tenter de jeter les bases de nouveaux partenariats d’affaires.

« On veut positionner le Québec stratégiquement », a expliqué un proche de M. Legault.

Selon ce qu’il a été possible d’apprendre, le premier ministre devrait rencontrer « la majorité des joueurs importants » dans le domaine des plateformes de streaming vidéo.

Technos et environnement

La mission du premier ministre prendra mardi un virage plus techno à San Francisco et dans la Silicon Valley. La création de richesse et d’emplois à valeur ajoutée en passant par l’innovation et les hautes technologies devrait être à l’honneur.

Mercredi, François Legault sera finalement reçu à Sacramento par nul autre que le gouvernement de la Californie, Gavin Newsom. Alors que se déroule la Conférence de Madrid de 2019 sur les changements climatiques (COP25), depuis la Californie, les deux chefs d’État feront le point sur leur marché du carbone conjoint, qui est contesté en cour par l’administration Trump.

La bourse du carbone est un outil économique qui permet au Québec et à la Californie de lutter contre les changements climatiques en imposant aux grands pollueurs un plafond d'émissions de gaz à effet de serre. L’Ontario, qui s’était mise de la partie en 2017, a récemment quitté l’aventure, après l’élection de Doug Ford.

Mission de François Legault en Californie

► Dimanche

Arrivée, installation, rencontre avec un Québécois « bien en vue »

► Lundi

Rencontres avec des « joueurs importants » du domaine du streaming vidéo

► Mardi

Tournée dans la Silicon Valley

► Mercredi

Rencontre avec le gouverneur de la Californie, Gavin Newsom

► Jeudi

Retour au Québec