Un record pour le 24h de Tremblant

Le 24h de Tremblant a battu un record alors que 4 789 709 $ ont été amassés pour sa 19e édition qui se tenait ce weekend à Mont-Tremblant dans les Laurentides.

L'événement permet d'amasser des fonds qui sont remis à trois fondations venant en aide aux enfants malades et défavorisés, la Fondation Tremblant, celle des Sénateurs d'Ottawa et la Fondation Charles-Bruneau.

Cette année, ce sont 3750 participants répartis en 423 équipes qui, pendant 24 heures, ont fait des descentes en ski, de la marche ou de la course.

«Les records se sont accumulés au cours de la fin de semaine, le nombre record de participants, le nombre record d’équipes. On a eu des dons en argent, c’est assez exceptionnel ce qu’on a pu ramasser cette année», a expliqué Pierre Bruneau, chef d'antenne à TVA et porte-parole de la Fondation Charles-Bruneau.

Des histoires partagées dans les médias, dont celles de la mère de Jacob Tourigny, décédé d’une leucémie foudroyante, qui a participé en mémoire de son fils, ont motivé les gens. «Les gens ont senti ça, ç’a aidé les gens à se dépasser», a affirmé Pierre Bruneau.

Il a ajouté que l’ambiance était très festive. «C’est une fin de semaine merveilleuse, une fin de semaine de rêve, une fin de semaine où on laisse à la maison ou à l’hôpital tous les problèmes qu’on peut avoir et on vient festoyer», a-t-il dit.

Les organisateurs et les participants ont beaucoup d’espoir que la 20e édition, l’an prochain, sera elle aussi le moment de battre des records.