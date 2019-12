Une bonne base pour rebondir

Les Remparts de Québec ont freiné une séquence de quatre défaites en disposant, dimanche, du Titan d’Acadie-Bathurst par la marque de 8-5 pour ainsi signer un premier gain à domicile depuis le 24 novembre.

Face à la plus mauvaise équipe du circuit, les Remparts se sont forgé une priorité de 4-1 et tout roulait rondement avant que le Titan n’inscrire trois buts sans réplique pour ramener tout le monde à la case départ avec six minutes à écouler au deuxième engagement.

Patrick Roy a alors demandé un temps d’arrêt pour calmer ses ouailles. « On passait trop de temps dans notre territoire et je voulais m’assurer que les gars restent calmes, a expliqué le pilote des Diables rouges. Cette victoire fait du bien. Avant le match, on s’était dit qu’il fallait commencer par une victoire contre le Titan et bâtir là-dessus.

« On doit couper sur la qualité des chances de marquer et tout le monde peut être meilleur défensivement, mais on a bien joué pendant 60 minutes, de poursuivre Roy. On a bloqué des tirs, foncé au filet et bien fait dans les replis. On a joué avec dix attaquants et nos trois trios ont bien fait. »

deux buts de malatesta

Jumelée aux vétérans Félix Bibeau et Anthony Gagnon, la recrue James Malatesta a bien fait avec un doublé. « On a eu des chances de marquer quasiment à chaque présence, a-t-il résumé. J’aime beaucoup jouer avec eux et on doit continuer dans ce sens. En deuxième, on les a laissés revenir, mais on a bien fait en 3e en plaçant la rondelle derrière leurs défenseurs et en réussissant un bon échec avant.

« On n’avait pas connu nos meilleures parties à nos dernières sorties à Québec et on voulait connaître une bonne dernière rencontre à domicile avant la pause des Fêtes et offrir un bon spectacle à nos partisans, de poursuivre l’attaquant de Kirkland. Bathurst a très bien fait contre les Saguenéens et tout le monde peut battre tout le monde. »

Auteur lui aussi d’un doublé, Andrew Coxhead a été menaçant tout le match. « C’est bien d’avoir enlevé le singe de nos épaules, a-t-il illustré. Après avoir échappé des avances de 2-0 et 4-1, on a senti la pression, mais nous sommes revenus en force. »

Pagliarulo absent

Atteint d’un tir à la tête lors de l’entraînement de samedi, le gardien Anthony Pagliarulo brillait par son absence.

Roy a confirmé que son portier numéro un souffrait d’une commotion cérébrale et qu’il allait rater les deux prochaines parties.

5 8 Première période 1-Qué: Andrew Coxhead (7) (Bibeau, Kielb) AN-6:32 2-Qué: James Malatesta (11) (Gagnon, O’Brien) 8:24 Punitions: Rioux (Bat) 5:32, Kielb (Qué) 11:56, Bibeau (Qué) 17:13, Element (Bat) 19:29. Deuxième période 3-Bat: Yan Aucoin (7) (Delemont, Element) 2:13 4-Qué: Gabriel Montreuil (8) (Sans aide) 2:28 5-Qué: Félix Bibeau (17) (Gagnon, Truchon) 4:15 6-Bat: Cole Huckins (8) (Delemont) AN-6:22 7-Bat: Shawn Element (16) (Léonard, Aucoin) 11:34 8-Bat: Mathieu Desgagnés (5) (Huckins, Anglehart) 13:16 9-Qué: Andrew Coxhead (8) (St-Laurent, Truchon) 13:31 Punitions: Savoie (Qué) 4:34, Sato (Qué) 6:49, Kielb (Qué) 7:52, Kidney (Bat) 16:06, banc (Bat) (purgée par MacDonald) 19:17. Troisième période 10-Qué: Xavier Fillion (1) (Gaucher, O’Brien) 2:00 11-Bat: Shawn Element (17) (Sans aide) DN-13:28 12-Qué: Hunter Holmes (2) (St-Laurent, Savoie) 17:05 13-Qué: James Malatesta (12) (Gagnon, Bibeau) 18:20 Punitions: Larkin (Bat) 7:37, Racicot (Bat) 12:38, Desgagnés (Bat) (inc.) 18:20, St-Laurent (Qué) 19:53. Tirs au but A.-Bathurst 10 - 10 - 2 - 22 Québec 12 - 20 - 9 - 41 Gardiens: Bat: Tristan Bérubé, Félix-Anth. Ethier ((4:15 2e pér.), P, 0-8-0) Qué: Emerik Despatie (G, 4-2-0) Avantages numériques: Bat: 1 en 6, Qué: 1 en 6 Arbitres: Dominic Tessier, Nicolas Dutil Juges de lignes: Christophe Bélair, P.-Luc Huot ASSISTANCE: 8441

Titan: Shawn Element sera-t-il échangé ?

Photo Didier Debusschère

Alors que le Titan occupe la cave du classement général du circuit Courteau et que la dernière période des transactions approche à grands pas, le capitaine Shawn Element terminera-t-il la saison à Bathurst ?

« J’ai discuté avec Sylvain [Couturier] et je lui ai dit que je voulais gagner, a mentionné l’attaquant de 19 ans, qui a complété le match avec deux buts. Je ne lui ai pas fait de demande précise. En raison de mon style de jeu, je pense que mes services pourraient être recherchés. Dans les séries éliminatoires, j’élève mon jeu d’un cran et je suis plus visible. C’est à moi de livrer la marchandise afin que le Titan puisse obtenir un bon prix. D’un autre côté, j’aime beaucoup mes coéquipiers et je prends une fierté à leur montrer le chemin pour l’avenir. »

Séquence désastreuse

Mario Durocher croit-il que son capitaine va terminer l’année à Bathurst ?

« C’est Sylvain qui va prendre la décision, mais, si Shawn part, il faut que le prix soit bon et qu’on devienne une meilleure équipe l’an prochain et qu’on reçoive de l’aide cette année, a souligné le vétéran entraîneur-chef. Shawn connaît une bonne saison et c’est l’un des joueurs les plus respectés du circuit. Il y a aussi une possibilité qu’il soit de retour dans la LHJMQ l’an prochain comme 20 ans. Les 20 ans, c’est une denrée rare pour la prochaine saison. Comme coach, je veux gagner et je crois encore à nos chances de participer aux séries éliminatoires. »

Le Titan a amorcé la saison en s’inclinant à ses 17 premières parties, dont six défaites qui sont survenues en prolongation ou en fusillade.

« Malgré tout, j’étais satisfait de la progression des gars, a affirmé Durocher. Parce qu’on n’avait pas gagné à domicile l’an dernier, la séquence de cette année ajoutait une pression supplémentaire. Les gars voulaient en faire plus et commettaient des erreurs. Ce n’est pas un singe qu’on avait sur les épaules, mais un gorille. Après deux ou trois semaines où nous avons bien fait, il y a eu cinq parties qui m’ont levé le cœur avant le présent voyage. On n’avait pas le cœur à l’ouvrage. »