Aucun impôt à payer sur les premiers 15 000 $ gagnés en 2023

OTTAWA – Le gouvernement Trudeau a dévoilé, lundi, comment il compte appliquer la baisse d’impôt qu’il a promise d’instaurer comme première mesure de son mandat minoritaire.

La tranche de revenu pour laquelle les Canadiens n’ont aucun impôt fédéral à débourser sera graduellement augmentée pour se hisser à 15 000$ d’ici 2023, selon la proposition libérale présentée par le ministre des Finances Bill Morneau et la ministre de la Prospérité de la classe moyenne, Mona Fortier.

Ce montant non imposable existe déjà et devait atteindre 12 298 $ en 2020. Les libéraux proposent que celui-ci se hisse plutôt à 13 229 $ pour ensuite graduellement passer à 13 808$ (2021), 14 398$ (2022) et 15 000$ (2023).

Tous les Canadiens bénéficieront d’abord de cette baisse d’impôt, mais les avantages pour les plus fortunés seront éliminés progressivement, explique-t-on dans un document d’information distribué lors de l’annonce libérale.

«Plus précisément, l’augmentation du [montant personnel de base non imposé] serait progressivement réduite pour les personnes dont le revenu net est supérieur à 150 473 $ en 2020 », écrit-on.

Les libéraux estiment que la baisse d'impôt profitera à près de 20 millions de Canadiens et, à terme, générera des économies d'environ 300 $ par année pour les personnes seules.