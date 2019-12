Balado: combien ça coûte, restaurer une voiture?

La durée de vie d’une automobile n’étant pas éternelle, il faut parfois la restaurer si on désire continuer à l’utiliser.

À LIRE AUSSI: Balado : un Québécois a commandé 4 Tesla Cybertruck

À LIRE AUSSI: L’entretien de véhicules électriques, comment ça marche?

Pour discuter de ce phénomène, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Michel Poulin de RT Restauration dans le cadre de l’émission Le Guide de l’auto diffusée sur QUB Radio.

Curieux de connaître le prix d’une restauration complète d’une automobile, Germain a posé la question à M. Poulin. Du tac au tac, ce dernier lui a répondu, estimant que «ça coûte 100 000$ [...] avec l’achat du véhicule.»

«Moi, j’ai appris avec les années que ça coûte beaucoup moins cher de mettre une pièce que d’essayer de restaurer une aile qui est finie. On est chanceux aujourd’hui. Quand j’ai commencé dans le domaine, il n’y avait pas de pièces ni de compagnies comme AMD, maintenant, on est chanceux, on a ces compagnies-là. Ça nous élimine beaucoup de temps.»

Au cours de cette émission, les deux animateurs ont aussi échangé sur les véhicules les plus volés au Québec, la fin de la boîte manuelle chez MINI et l’abandon de la Regal par Buick.

Ils ont aussi livré leurs impressions de conduite sur les Subaru Impreza et Ford Transit récemment essayés.

Avec Germain, Antoine revient également sur sa dernière chronique portant sur sa vision peu optimiste de l’ère automobile qui nous attend. Ils concluent l’émission en répondant aux questions du public.

Le Guide de l’auto, c’est tous les samedis à 10h sur QUB Radio.