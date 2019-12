Crues printanières de 2019: Rémi Chassé vient en aide aux sinistrés

Lui-même grandement touché par les crues printanières d’avril 2019 au Québec, Rémi Chassé a décidé de lancer la chanson «Nous quitterons la maison» afin d’aider ceux et celles qui souffrent encore des fâcheuses conséquences de ces événements.

Tous les profits générés par sa nouvelle composition sur iTunes et les plateformes de lecture en continu seront entièrement remis à la Croix-Rouge dans le but d’épauler les victimes des inondations

Habitant en Beauce, Rémi Chassé et son amoureuse ont, comme plus de 13 000 Québécois, dû se résoudre à laisser leur maison derrière eux au printemps dernier, «après des mois de questionnements, de démarches, d’incertitude», quand l’eau a fait des ravages.

«J’ose imaginer que pour tous les sinistrés, le fait d’accepter de partir est une chose, mais celui de devoir démolir sa maison en est une autre. Pendant ces semaines un peu déroutantes, où nous étions nomades, cette chanson collée sur notre vécu et nos tourments est venue à moi. Elle nous a fait du bien en quelque sorte, et j’ai eu envie de la tendre à tous les sinistrés. Pour les soutenir, les encourager à tourner la page et à aller de l’avant», a laissé savoir l’ancien candidat à «La Voix» dans un communiqué.

Pour appuyer la chanson, un clip tourné par Grégory Clapperton a été déposé en ligne. On y accompagne le chanteur alors qu'il retourne sur les lieux du sinistre.