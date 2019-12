Début du sommet sur l’Ukraine à Paris, première rencontre Poutine-Zelensky

Le sommet sur le processus de paix en Ukraine, qui réunit pour la première fois les présidents russe Vladimir Poutine et ukrainien Volodymyr Zelensky, a démarré lundi à 16H20 GMT (17H20 heure de Paris) au palais de l’Elysée à Paris.

Les deux présidents ont pris place face à face autour d’une table ronde, au côté du président français Emmanuel Macron et de la chancelière allemande Angela Merkel, qui eux-mêmes se faisaient face.

Les quatre dirigeants sont arrivés assez détendus, au sortir de plusieurs réunions bilatérales, a constaté un journaliste de l’AFP. Une rencontre en tête-à-tête entre les présidents russe et ukrainien était prévue dans la soirée.

La France et l’Allemagne, médiateurs dans la crise ukrainienne depuis les accords de paix de Minsk en 2015, espèrent relancer ce processus après trois ans de paralysie des négociations.

Les sommets au format « Normandie », en référence à la région française où les dirigeants des quatre pays s’étaient retrouvés pour la première fois en 2014, ne s’étaient plus tenus depuis 2016.

La guerre entre Kiev et les séparatistes prorusses a fait plus de 13 000 morts dans le Donbass, bastion industriel de l’Est ukrainien, et un million de déplacés depuis 2014.