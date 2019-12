Défiguré pour avoir protégé sa sœur

La soirée d’un jeune homme de 21 ans a viré au drame, samedi soir, alors qu’une altercation avec un individu qui aurait touché la poitrine de sa sœur l’a laissé défiguré.

Anthony Seyer devait se rendre au Centre Bell pour assister au combat de son ami, Raphaël Courchesne.

Comme le combat n’a finalement pas eu lieu, il s’est rendu avec des amis au bar le Shaker, sur la rue Cusson, à Saint-Hyacinthe. C’est à cet endroit que sa soirée a pris un mauvais tournant.

Graves blessures

« Il y avait deux gars dans la trentaine qui jasaient avec ma petite sœur. Ils ne faisaient rien de mal, mais je les observais. Avant de partir, l’un d’eux a pris le sein de ma sœur, c’est là que je me suis levé et que [je l’ai engueulé] », explique celui qui s’est réveillé le lendemain matin avec une myriade de points de suture sur le visage et un traumatisme crânien.

Photo courtoisie

Les images des caméras de l’établissement montrent celui qui aurait touché la poitrine de la jeune femme saisir un verre et se donner un élan pour attaquer.

Cependant, M. Seyer se trouvait alors dans l’angle mort de la caméra, la présumée agression n’a donc pas été captée.

Des témoins ont affirmé que le présumé agresseur aurait fracassé le verre sur le visage de M. Seyer. Il serait revenu à la charge avec un tesson de ce verre.

Photo courtoisie

Les enregistrements vidéo ont été remis aux autorités.

« Le suspect dans la trentaine a été arrêté et emmené au poste de police de la MRC des Maskoutains pour y être interrogé, vers 3 h, dans la nuit de samedi à dimanche. Il pourrait faire face à des accusations de voies de fait graves », confirme la porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ), Stéphanie Jauvin.

« [Le geste de l’homme] était clairement intentionnel », soutient la sœur du blessé, Emy-Lee Seyer, 18 ans.

Photo courtoisie

« En 20 ans de carrière comme portier, je crois que c’est la blessure la plus gratuite et la plus dégueulasse que j’ai vue », confie l’un des agents de sécurité de l’établissement, Mathieu Jutras.

« Il était fendu à la grandeur, la moitié de son visage ouvrait. L’autre portier, Anthony Boudrieault, et moi, on était complètement recouverts de sang », ajoute-t-il, encore sous le choc, deux jours plus tard.

Photo courtoisie

Remerciements aux portiers

La victime a tenu à remercier les deux hommes qui lui sont venus en aide et qui lui ont apporté les soins nécessaires.

Il faut préciser que ce sont les deux portiers qui ont retenu l’assaillant, l’ont tenu à l’écart en attendant les policiers, et qui se sont occupés de mettre des compresses sur le visage de M. Seyer.

« Les agents de sécurité ont fait une job exceptionnelle. [Le verre m’a coupé] à un centimètre de l’œil, je me vidais de mon sang. Sans eux, je serais peut-être mort. »

Le jeune homme doit rencontrer les autorités policières mardi pour porter plainte.