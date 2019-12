Deux hommes blessés après une bagarre

MONTRÉAL – Un homme se trouve dans un état critique après avoir été poignardé à la suite d’une altercation qui a dégénéré, dans la nuit de dimanche à lundi, dans l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

L’évènement s’est produit vers 2 h 45.

Selon les premières informations, une altercation aurait dégénéré dans un logement de la rue Jeanne-Mance, près de la rue Sherbrooke, et deux hommes ont été blessés par un objet tranchant.

L’un d’eux a été transporté en centre hospitalier dans un état jugé sérieux, mais stable.

La seconde victime a subi une blessure mineure qui n’a pas nécessité de transport à l’hôpital.

«Deux suspects ont été arrêtés sur les lieux et transportés en centre de détention. Ils seront rencontrés par les enquêteurs au cours des prochaines heures», a déclaré Véronique Comtois, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Un périmètre de sécurité a été érigé sur place pour permettre aux enquêteurs et techniciens en identité judiciaire, appuyés par un maître-chien, de faire la lumière sur cet évènement.

La rue Sherbrooke a été fermée à la circulation entre la rue Saint-Urbain et l’avenue Parc. La rue Jeanne-Mance a été fermée entre l’avenue du Président-Kennedy et la rue Milton. La rue Sainte-Famille a été fermée entre les rues Sherbrooke et Milon. La rue de Bleury a été fermée entre la rue Sherbrooke et l’avenue du Président-Kennedy. Enfin, l’avenue du Parc a été fermée entre la rue Sherbrooke et Milton.