Je sors, je reste

Coup de cœur

Cinéma

Valérie

Le film de Denis Héroux qui a eu beaucoup de succès en 1969, Valérie, a été restauré et sera présenté ce soir en présence de Danielle Ouimet, qui se partage la vedette avec Guy Godin dans le long-métrage. On y suit une orpheline dans un couvent qui s’ennuie à mourir. Tellement qu’elle s’échappe et devient danseuse et prostituée. L’amour réussira-t-il à la remettre sur la bonne voie?

Ce soir à 19h à la Cinémathèque québécoise, 335 De Maisonneuve Est

Je sors

Danse

Intérieurs

La chorégraphe et interprète Caroline Laurin-Beaucage présentera ce soir un solo. Elle danse dans un cube pour rendre hommage à la mémoire, que ce soit physique ou cérébrale. Vidéos, design et technologies se mêlent dans cette œuvre toute en mouvements.

Ce soir à 20h à la Cinquième Salle de la Place des Arts, 175 rue Sainte-Catherine Ouest

Musique

Belle Grand Fille

L’auteure-compositrice-interprète du Lac-Saint-Jean est de passage à Montréal pour présenter son plus récent opus Maille par maille, lancé l’hiver dernier. Celle qui s’était fait connaître à Ma Première Place des arts a des textes sur les petites réalités de la vie et s’accompagne au piano.

Ce soir à 20h au Verre Bouteille, 2112 avenue Mont-Royal Est

Exposition

À toi de jouer!

Depuis dimanche, une exposition sur les jeux et jouets de toutes les époques a pris place au Musée McCord. Au total, 180 objets sont exposés pour vous replonger dans des souvenirs d’enfance. L’exposition est interactive. Ainsi, les enfants ont une mission à réaliser sur un jeu de société géant.

Aujourd’hui entre 10h et 18h au Musée McCord, 690 rue Sherbrooke Ouest

Musique

Patrick Watson

Patrick Watson est de passage à Montréal pour quelques soirs cette semaine. La série de concert qui débute ce soir sera à l’image de l’artiste, cest-à-dire unique! Patrick Watson y présentera entre autres les pièces de son album Wave sortie récemment.

Ce soir à 20h au MTelus, 59 rue Sainte-Catherine Est

Musique

Karina Gauvin & Les Illuminations

La soprano Karina Gauvin chantera ce soir avec l’Orchestre Métropolitain Les Illuminations de Britten. Les musiciens seront dirigés par le jeune chef d’orchestre australien Nicholas Carter. Les pièces In The South d’Elgar et Symphonie no 5 de Prokofieff sont aussi eu programme de la soirée.

Ce soir à 19h30 à l’Église Sainte-Suzanne, 9501 boulevard Gouin

Je reste

Télé

Angèle en quatre temps

La grande violoniste Angèle Dubeau est au cœur de ce documentaire. On y découvrira une grande femme par le biais de témoignage de ses proches et amis. La vie de tournée ainsi que les réalités d’être musicienne sont aussi mises de l’avant dans ce long-métrage.

Ce soir à 20h30 sur ICI Artv

Web

Détox – Infiltration chez les imposteurs de la gestion de poids

Le Bureau d’enquête a présenté un tout nouveau reportage vendredi dernier, cette fois sur les différents traitements et programmes sur la gestion de poids. La journaliste Marie-Christine Noël a infiltré le marché en suivant des formations en gestion de poids et homéopathie.

Sorti le 6 décembre sur le Club illico

Livre

Steve Bégin : ténacité, courage, leadership

L’ancien joueur des Canadiens de Montréal, Steve Bégin est présenté dans ce livre écrit par Luc Gélinas. On en apprendra plus sur ce joueurs de Trois-Rivières qui n’a pas toujours eu une vie facile, mais qui s’est accroché à son rêve de faire carrière en hockey.

Sorti le 20 novembre