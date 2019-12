La comédie musicale «Fiddler on the Roof» jouée à Montréal l’an prochain

Les amateurs de Broadway en auront plein la vue et les oreilles à Montréal, au printemps prochain. Après la troupe de la comédie musicale «Cats», voilà que celle de «Fiddler on the Roof» a confirmé sa présence pour plusieurs dates en 2020.

L’acclamée pièce doit être jouée en anglais à huit reprises à la salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, du 28 avril au 3 mai. Le coup d’envoi de la vente des billets sera donné ce vendredi à 10 h en ligne (evenko.ca).

Dévoilée en 1964, «Fiddler on the Roof» s’articule autour de l’amour et du rire. Elle met en scène des pères, des filles, des maris et des femmes. Elle comprend des chansons comme «To Life (L’Chaim!», «If I Were a Rich Man» et «Sunrise Sunset». L’oeuvre est la première du genre à avoir été présentée plus de 3000 fois.

La plus récente vaste tournée pour cette comédie musicale a été lancée il y a déjà plus d’un an, en octobre 2018, à Syracuse, dans l’État de New York.