Les objets inutiles dans la maison vous coûtent cher

Notre société nous pousse à accumuler des objets, mais elle ne nous pousse pas à nous en débarrasser, ce qui peut encombrer votre espace de vie et finir par coûter cher.

Il y a quelques années, j’ai acheté une maison qui nécessitait beaucoup de rénovations. L’endroit était habité par une dame qui vivait seule et qui visiblement souffrait d’un trouble d’accumulation compulsive.

L’intérieur de la maison était particulièrement encombré. Au fil des années, des montagnes d’objets touchant le plafond avaient été accumulées, à tel point qu’il fallait circuler à travers des « sentiers » qui s’étaient créés entre toutes ces choses empilées.

Lorsqu’est venu le temps de transférer le titre de propriété, la dame n’était pas parvenue à sortir ses choses à temps. En fait, rien n’avait bougé et il a fallu l’aider à sortir ses biens.

Cette histoire est triste, mais elle illustre (à l’extrême) le piège dans lequel nous tombons tous un jour ou l’autre, soit celui de conserver trop d’objets inutiles.

Et ça peut finir par coûter cher. Aussi, pourquoi ne pas profiter de la période des Fêtes pour désencombrer votre résidence en vous débarrassant des objets que vous n’utilisez plus ?

Voici 4 raisons pour le faire.

1- Moins d’achats inutiles

En faisant le grand ménage, vous vous poserez systématiquement la question « En ai-je vraiment besoin ? » ce qui aura des répercussions sur vos choix futurs quand l’occasion d’acheter un objet à l’utilité discutable se présentera. Par la force des choses, vous économiserez.

2- Moins de pertes de temps

Le temps, c’est de l’argent. Faire le ménage, chercher des objets, acheter des objets en double simplement parce que vous ne les trouvez pas : tout ceci a un prix.

3- Plus d’argent dans vos poches

Outre les économies que vous réaliserez en arrêtant d’acheter des objets dont vous n’avez pas réellement besoin, vous pourriez tirer quelques dollars de la vente de ce qui vous est inutile. Utilisez les sites de revente sur le web, ou encore, organisez une vente de garage.

De plus, il sera plus facile de vendre votre maison si elle est désencombrée. Vous la revendrez rapidement et il sera plus facile d’obtenir le prix que vous demandez.

4- Plus de liberté

L’attachement émotionnel à nos objets inutiles peut se transformer en un véritable boulet nous clouant sur place. Avez-vous déjà entendu quelqu’un dire lors d’un voyage : « j’ai hâte de retourner dans mes affaires » ? Cela peut paraître anodin, mais quand vos affaires vous empêchent de profiter d’un voyage, peut-être vaudrait-il mieux revoir le nombre de choses que vous possédez.

Conseils