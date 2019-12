Mathieu Baron jouera dans la suite de «Fugueuse».

L’acteur, qu’on a récemment vu dans «Alerte Amber», «Cerebrum» et «District 31», et qui est de la distribution du «422», nouvelle série jeunesse de Télé-Québec, incarnera un personnage qui gravitera dans l’univers de Natacha (Kimberly Laferrière), a précisé TVA à l’Agence QMI, lundi matin.

En entrevue avec 7Jours.ca, Mathieu Baron a confié que celui qu'il incarne, Jim, sera un amoureux de la prostituée qui avait réussi à gagner la confiance de Fanny (Ludivine Reding) dans la première saison de «Fugueuse».

«Pourquoi est-il près d'elle? Vous le découvrirez au fil des épisodes», a laissé planer Mathieu Baron en entrevue.

C'est donc dire que le comédien a foulé le même plateau que Ludivine Reding, Jean-François

Ruel, Claude Legault, Lynda Johnson, Kimberly Laferrière et Iannicko N'Doua-Légaré, qui seront tous de retour dans «Fugueuse».

Le deuxième chapitre de la poignante série sera diffusé à compter du lundi 6 janvier, à 21 h, à TVA.

Quatre ans après les événements de la première saison et suite à la sortie de prison de Damien (Jean-François Ruel), Fanny (Ludivine Reding) tentera de retrouver une existence paisible et de faire la lumière sur la mort de son amie Ariane (Laurence Latreille), victime d'une overdose dans le premier volet. Les retrouvailles entre Fanny et Damien auront inévitablement lieu.

Les tournages des prochains épisodes de «Fugueuse», à nouveau signés par l'auteure Michelle Allen et réalisés par Éric Tessier, ont été complétés le mois dernier.