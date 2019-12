Quartier chinois: Aide financière pour faire revivre le centre communautaire

MONTRÉAL - L’arrondissement de Ville-Marie versera près d’un tiers de la somme requise pour rénover et relancer le Centre communautaire et culturel chinois de Montréal, qui était inactif depuis plusieurs années.

«Aucun service communautaire et culturel n’était offert au centre depuis plus de six ans. Nous souhaitons corriger cette situation», a déclaré lundi Valérie Plante, qui porte le double chapeau de mairesse de Montréal et de l’arrondissement de Ville-Marie.

Une aide financière de 150 000 $ sera versée au Service à la famille chinoise du Grand Montréal afin de défrayer une partie des coûts de rénovation de l’immeuble situé au 1088 rue Clark, dans le Quartier chinois.

L’école Musitechnic loue actuellement une partie du bâtiment.

«Certains espaces du bâtiment deviendront donc des nouveaux lieux de diffusion culturelle et de rassemblement et notre contribution s’inscrit dans les démarches déjà entreprises pour améliorer la vitalité du Quartier chinois», a dit Mme Plante.

Selon la directrice générale du Service à la famille chinoise du Grand Montréal, Xixi Li, le coût total des rénovations est estimé à environ 500 000 $.

Tout en saluant la contribution de l’arrondissement, «assurant de la pérennité de nos services au cœur du centre-ville», Mme Li espère aussi obtenir de l’aide des autres paliers de gouvernement. Une levée de fonds sera également organisée en mai prochain.

Le Service à la famille chinoise du Grand Montréal est un organisme sans but lucratif qui offre différents services à la communauté chinoise, comme l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants ou l’aide aux familles en difficulté et aux personnes âgées, par exemple.