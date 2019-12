Travis Konecny mal en point

Les Flyers de Philadelphie ont indiqué lundi matin que leur attaquant Travis Konecny souffrait d’une commotion cérébrale.

Son absence des patinoires de la Ligue nationale de hockey (LNH) est à ce jour d'une durée indéterminée.

L’athlète de 22 ans a subi sa blessure lors de la première période de l’affrontement des siens contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi. Konecny a été frappé par le défenseur Mark Borowiecki, et ce, en plein centre de la glace. Le représentant de la formation canadienne n’a pas été puni sur la séquence.

Le choix de premier tour (24e au total) des Flyers en 2015 a amassé 11 buts et 17 mentions d’aide pour 28 points en 30 rencontres en 2019-2020. Konecny dispute sa quatrième saison dans le circuit Bettman, lui qui a effectué ses débuts dans la LNH après son parcours dans le hockey junior.

«Il a été notre meilleur marqueur. Il a trouvé un moyen de contribuer offensivement et défensivement», a dit l’entraîneur-chef des Flyers, Alain Vigneault, dont les propos ont été repris par le compte Twitter de sa formation.

«Nous l’utilisions à cinq contre cinq et sur l’avantage numérique. Ça va donner une opportunité à quelqu’un d’autre d’avoir plus de temps sur la glace et de démontrer qu’il est capable d’élever son jeu d’un cran, tout en contribuant», a poursuivi le pilote de 58 ans, sans toutefois identifier le ou les joueurs qui obtiendraient cette opportunité.

Les Flyers disputeront leur prochaine rencontre face à l’Avalanche, mercredi soir, au Colorado.