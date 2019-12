Un centre d’aide aux plus démunis ravagé par les flammes dans l’ouest de Montréal

MONTRÉAL – À deux semaines de Noël, les locaux d’un centre d’aide pour les plus démunis ont été rasés par les flammes, lundi après-midi, dans l’ouest de l’île de Montréal.

L’incendie, qui s’est déclaré au Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île, a été particulièrement violent.

«Le Fonds d’aide a comme mission d’amasser des denrées et des objets pour les familles dans le besoin. Aujourd’hui, tout ce qui avait été ramassé a été perdu», a fait savoir l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro dans un communiqué.

Bien qu’il n’y ait aucun bon moment pour être victime d’un incendie, le sinistre de lundi tombe à un bien mauvais moment, a fait remarquer le maire de l’arrondissement.

«Il n’y a pas de bonne période pour vivre un drame semblable, mais disons que deux semaines avant Noël, ce n’est pas évident pour ce groupe de travailleurs et de bénévoles qui organisaient des collectes de biens pour le temps des Fêtes», a dit Dimitrios Beis.

Sébastien St-Jean / Agence QMI

L’administration municipale compte bien tout faire pour que l’organisme puisse reprendre du service, et ce, le plus rapidement possible.

Le Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île vient en aide aux gens plus démunis depuis 1966.

La cause de l’incendie qui a ravagé ses locaux n’a pas encore été établie.

Près de 80 pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour circonscrire le brasier.