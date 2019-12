Une victoire à Edmonton qui fait du bien aux Sabres de Buffalo

Le gain de 3 à 2 en prolongation de dimanche soir des Sabres sur les Oilers à Edmonton avait un cachet particulier pour plusieurs éléments de la formation de Buffalo.

Il s’agissait d’abord d’une première victoire pour l’entraîneur-chef Ralph Krueger dans la ville de l’Alberta depuis que les Oilers lui ont montré la porte en 2012-2013. Le pilote de 60 ans avait agi à titre d’entraîneur associé pendant deux saisons avant d’obtenir le poste de patron derrière le blanc, une aventure qui n’avait duré que 48 matchs. Il a ensuite attendu cinq saisons avant d’obtenir une autre chance dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

«C’était une magnifique victoire ici, spécialement en raison du caractère que nous avons démontré pour l’obtenir, a exprimé Krueger au site internet de la LNH. Nous avons connu un excellent départ et jusqu’à la huitième minute de la deuxième période nous étions sur la voie de jouer un match solide. Nous l’avons un peu échappé, mais j’adore la façon dont nos gars ont rebondi en troisième période.»

Enfin un but

Les Sabres ont en effet inscrit les deux premiers buts de la partie, mais les Oilers ont profité d’une baisse de régime pour créer l’égalité après 40 minutes de jeu. C’est finalement Colin Miller qui a scellé l’issue de la rencontre en surtemps. Il s’agissait d’une forme de délivrance pour le défenseur de 27 ans, dont c’était la première réussite en 24 rencontres cette saison.

«Ça fait tellement du bien, mais il s’agit d’un but. Espérons qu’ils viendront en grand nombre prochainement. Ils ne me viennent pas souvent, alors espérons», a dit Miller, qui a été acquis des Golden Knights de Vegas en juin dernier.

Jack Eichel ne dérougit pas

De son côté, le capitaine des Sabres a poursuivi sa plus longue séquence de matchs avec au moins un point en carrière, lui qui a fourni une mention d’aide sur le but gagnant. Cela fait donc 13 parties consécutives qu’Eichel noircit la feuille de pointage. Il y a amassé 10 buts et 13 aides.

Parions que le deuxième choix au total de l’encan de 2015 n’aurait pas apprécié que ses succès s’arrêtent face à l’équipe de celui qui a été choisi juste avant lui au repêchage, un certain Connor McDavid. Ce dernier n’a d’ailleurs pas été en mesure d’amasser de point contre les Sabres.