MORIN (née HINQUE), Murielle



À Montréal, le 7 décembre, à l'âge de 77 ans, est décédée Murielle Hinque, épouse de Jean-Claude Morin et mère de Julie (Benjamin Poiret).Outre ses amours, elle laisse dans le deuil sa tante Pierrette, ses beaux-frères, sa belle-soeur, ses neveux et nièces, ses cousins et ses cousines ainsi que plusieurs autres parents et amis.Un merci spécial aux petits enfants qui ont comblé son coeur: Charlotte, Kilian, Manon, Lou-Ann, Isabelle, Laurent, Anabelle et Pierre-Luc.Elle part rejoindre ses soeurs feu Estelle (Bernard Mainville) et feu France (Jocelyn Côté) ainsi que sa tendre cousine feu Andrée (Gilles Desjardins).La famille vous accueillera le jeudi 12 décembre de 14 h à 17 h et de 19 h à 21 h et le vendredi 13 décembre dès 9 h 30 au :T : 514 721-4925 o F : 514 728-3467(Stationnement privé à l'arrière du salon)Les funérailles auront lieu le vendredi 13 décembre à 11 h en l'église Saint-Esprit de Rosemont (2851, rue Masson/6e Av.).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM ou à la Fondation de l'Hôpital Marie-Clarac.