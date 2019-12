5 tenues tendances pour 5 occasions durant le temps des fêtes

Décembre est le mois le plus festif de l’année, mais c’est aussi l’occasion de s’arrêter et de profiter des moments avec nos proches. Du party mondain en ville au chalet, je vous ai donc préparé cinq tenues tendances et accessibles pour cinq occasions différentes.

1. Party de bureau : la transparence chez Dynamite

Photo courtoisie

Pour leur collection des fêtes, la chaîne de boutiques Dynamite nous impressionne par ses différentes pièces hyper tendances, dont les blouses et les bustiers transparents. J’adore la blouse à manches bouffantes transparentes qui laissent entrevoir seulement les bras, mais qui donne un effet hyper glam. Le tissu ruché en chiffon épouse la silhouette et son col carré, est extrêmement flatteur pour le décolleté. Ce haut peut être porté avec une jupe, un jean et un pantalon taille haute. C’est simplement élégant !

Article beauté : Osez le rouge à lèvre rouge Matte de Giorgio Armani en sortant du bureau pour un look de soirée réussi! (Disponible chez La Baie, Sephora et Holt Renfrew) *Disponible en magasin et en ligne www.dynamiteclothing.com - à 44,95$

2. Party du Jour de l’An : les robes audacieuses de chez Jocacy

Photo courtoisie

J’ai dernièrement fait la découverte d’une petite boutique, à proximité du Marché Central, qui s’appelle Jocacy. La propriétaire Cynthia Diar est une passionnée de mode qui a travaillé pour plusieurs grandes marques montréalaises et qui a décidé de se lancer en affaires. En effet, à Montréal, il manquait gravement des vêtements pour les femmes à la silhouette « hour glass » et c’est pourquoi elle déniche partout dans le monde des robes et des tenues originales qui embrassent les courbes. Cette saison, de la robe bandage à la robe blazer, impossible de ne pas faire tourner les têtes, avec une robe signée Jocacy.

Article beauté : Complète le look glam avec une paire de boucle d’oreilles excentrique de la boutique en ligne Elle Sublime. (Seulement sur Instagram : www.instagram.com/ellesublime) *Disponible à la boutique 9580 boulevard l’Acadie, Montréal et en ligne www.jocacy.com - à partir de 69,99 $

3. Party des fêtes entre amis : L’élégant jumpsuit de Shako Montréal

Photo courtoisie

Pour celles qui ne connaissent les vêtements Shako Montréal, il est temps que vous fassiez un tour pour y découvrir cette designer montréalaise, dans les Cours Mont-Royal. Vous pouvez y dénicher des vestons, des robes de soirée, de la lingerie, mais ce sont surtout les combinaisons qui sortent du lot. En enfilant l’un de leur jumpsuit, j’ai été séduite par la coupe, les différents matériaux utilisés comme la dentelle, les paillettes, le velours ou le satin et les divers modèles pouvant aller à toutes les silhouettes. Je me suis trouvée sexy, tout en étant raffinée! C’est la tenue parfaite pour une soirée entre amis!

Article beauté : Parfumez-vous de la nouvelle eau de parfum Mémoire d’une odeur de Gucci avec des notes de camomille romaine, jasmin de corail, muscs précieux, bois de cèdre. (Disponible chez Sephora, La Baie d’Hudson, Pharmaprix, Holt Renfrew) *Disponible en boutique au Cours Mont-Royal au 1455 rue Peel, #107– À partir de 75$

4. Brunch de famille : Le tricot farfelu de Noël chez Ardène

Photo courtoisie

Les chandails de Noël farfelus ou ceux qu’on considérait laids, font un retour en force! En effet, le temps des fêtes est le seul de temps de l’année où le tricot, vert, blanc et rouge est à la mode! Je vous donne rendez-vous aux boutiques Ardène qui tiennent plusieurs modèles : de la Mère Noël, au lutin, passant par le sapin trop décoré, faites-vous plaisir avec le plus laid des chandails! Évidemment, legging confortable ou jean « destroy » complètent à merveille votre look de Noël.

Article beauté : « Quétaine », jusqu’au bout des ongles! Avec la collection des fêtes des faux-ongles Impress, faites-vous une manucure express avec des motifs de Noël, tout aussi farfelue que votre chandail (Disponible chez Walmart et les pharmacies) *Disponible aux diverses boutiques Ardène et en ligne www.ardene.com– À partir de 20 $

5. Chalet-ski festif : Les vêtements parfaits de l’athleisure de New Balance

Photo courtoisie

Si vous êtes des adeptes de sports d’hiver, vous savez qu’il vous faut des vêtements confortables à l’après-ski! Au chalet, tenez-vous au chaud avec les articles de la collection d’hiver de New Balance avec des chandails molletonnés ou à capuchons, des joggings, la tuque en laine à pompon ou encore des mitaines. C’est tellement la tenue en mou parfaite sans compromettre le style!

Article beauté : Aussi bien se faire plaisir avec un masque pour le visage à la rose de Fresh, pour une peau revitalisée et reposée (Disponible chez Sephora) *Disponible à la boutique New Balance et en ligne newbalance.ca - À partir de 35,99$