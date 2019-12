GALIMI, Giuseppina "Joséphine"

GALIMI, Giuseppina

À Mascouche, le 6 décembre 2019, à l'âge de 94 ans, est décédée paisiblement Giuseppina "Joséphine" Galimi, allant ainsi rejoindre ses parents bien-aimés, Giuseppe Galimi et Maria Crisalli.Elle laisse dans le deuil son frère Alfred, neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.Selon ses volontés, la famille accueillera parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 1275 rue Dollard, Lasalle,le mercredi 11 décembre de 15h à 19h30 (un goûter suivra) ainsi que le jeudi 12 décembre de 9h30 jusqu'au départ pour le service religieux qui aura lieu à 11 heures, à l'église St-Jean-de-Matha, 2700, rue Allard, Montréal. Le cortège se dirigera ensuite vers le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.La famille tient à remercier le personnel du CHSLD VIGI Yves Blais pour l'attention et le respect qu'ils lui ont apportés.