ROY, Samuel



C'est avec une immense tristesse que nous vous annonçons le décès accidentel de Samuel Roy, décédé aux côtés de son amie de coeur Anaïs Primeau, le 4 décembre 2019, à l'âge de 19 ans, fils de Daniel Roy (Nancy Ainsley) et de Guylaine Gervais (Dominique Lafond).Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses frères Mathieu (Audrey) et Gabriel (Sandrine), son grand-père Claude (Lise Morin), ses oncles, tantes, cousins et cousines ainsi qu'autres parents et de nombreux amis (es).Nous vous accueillerons pour lui rendre un dernier hommage samedi le 14 décembre à compter de 10 heures, à la :STE-MARTINE, QC, J0S 1V0450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comUne cérémonie commémorative suivra à 14 heures, dans le salon de la résidence funéraire.