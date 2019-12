Bianca Andreescu veut être la plus grande

Heureuse d’avoir gagné le trophée Lou-Marsh, remis à l’athlète canadien par excellence, Bianca Andreescu ne veut pas s’asseoir sur ses lauriers et espère atteindre rien de moins que le sommet du classement mondial du tennis féminin.

La récipiendaire du prestigieux prix a rencontré les médias à l’occasion d’une conférence de presse organisée par Tennis Canada, mardi, à Toronto. L’obtention de ce nouvel honneur constitue l’apothéose d’une année 2019 exceptionnelle marquée par des triomphes aux Internationaux des États-Unis, à la Coupe Rogers et au tournoi d’Indian Wells, ainsi que d’une participation aux Finales de la WTA.

«Je sentais que je pouvais remporter ce trophée, mais je ne croyais pas vraiment que ça allait arriver. C’est incroyable et je suis extrêmement reconnaissante à l’égard de ceux qui ont voté pour moi, a-t-elle mentionné. Mes résultats ont été très forts, même si j’ai eu des hauts et des bas. J’ai franchi certains obstacles, donc d’avoir pu connaître autant de succès est formidable.»

«Je ne sais pas comment 2020 pourra être meilleure que 2019, a-t-elle aussi déclaré. La présente année est une histoire Cendrillon qui se poursuit toujours. Si j’avais à choisir, je dirais que je souhaite continuer d’atteindre mes objectifs, de devenir numéro 1 au monde, de possiblement gagner un autre Grand Chelem et de surtout demeurer en santé.»

Dominic Chan / Agence QMI

Beaucoup d’attention

La montée vertigineuse d’Andreescu au sein de la planète tennistique vient certes avec plus d’attention de la part des médias, mais aussi des proches et de la population générale. Pour l’Ontarienne de 19 ans, il importe de garder la tête froide et de ne pas se laisser distraire.

«Beaucoup de choses ont changé, évidemment. J’ai bénéficié de plus de visibilité médiatique, mais j’ai pu me servir de ça adéquatement, pour moi et pour la communauté, notamment par le biais de l’organisation Right To Play [venant en aide aux enfants], a-t-elle indiqué. Je dois être prudente quant aux gens qui entrent dans ma vie et m’assurer qu’ils sont là pour mon bien et pas seulement pour le leur. Ce sera sûrement un défi.»

«Toutefois, je ne me plains pas et j’aime ce que je fais. Je suis super heureuse de ce qui arrive. [...] Mes parents m’appuient énormément et m’aident à demeurer en contrôle. C’est très important de compter sur de bonnes personnes. Elles ne me traitent pas comme Bianca Andreescu l’incroyable joueuse de tennis, mais simplement Bianca. Ça aide, car je sais comment la célébrité change les gens.»