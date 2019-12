Ces éducatrices qui travaillent avec les nouveaux arrivants

Catherine Courchesne — 37e AVENUE

Dans les écoles ou en garderie, les éducatrices à l’enfance doivent composer avec une clientèle qui, parfois, ne parle pas français. Quels sont les défis et les stratégies pour ces professionnelles ? Une conseillère pédagogique répond à nos questions.

Année après année, au Québec, des éducatrices en service de garde ou en milieu scolaire travaillent auprès d’une clientèle non francophone. Une réalité bien connue à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB), dont 63 % des élèves ne parlent pas le français à la maison ! Que ces derniers s’expriment en espagnol, en russe, en arabe ou en mandarin, la barrière linguistique engendre d’importants défis de communication pour ces professionnelles.

Les défis

Comme l’explique Joanne Cyr, conseillère pédagogique à la CSMB, la responsabilité principale des éducatrices étant de répondre aux besoins physiques, psychologiques et éducationnels des enfants, l’absence d’une langue commune peut rapidement transformer des scènes banales du quotidien en réels défis.

Par exemple, comment faire comprendre à un enfant d’origine chinoise que, jour après jour, à l’heure du lunch, il doit d’abord s’asseoir, donner sa présence, manger et ne jouer qu’une fois son repas terminé ? Ou encore, comment aider un jeune arabophone à exprimer son ressenti à la suite d’un conflit ? Et finalement, est-il possible, sans mots, de consoler un Russe de 5 ans qui pleure à chaudes larmes en voyant partir ses parents ?

Les stratégies

Heureusement, il existe de nombreuses stratégies permettant de faciliter la communication. Selon Joanne Cyr, une des premières tactiques utilisées, la gestuelle, consiste à mimer le comportement désiré. « Ainsi, si la consigne est de se lever, l’éducatrice se lèvera, ce qui permettra à l’enfant d’associer le mot à l’action et d’apprendre le mot par le fait même. »

Autre stratégie : avoir recours à des illustrations et à des pictogrammes. « Dans ce cas, au lieu de se lever, l’éducatrice montrera une image où l’on voit un enfant se lever, permettant encore une fois l’association entre le mot, l’image et l’action demandée. »

Outre la gestuelle et les illustrations, les éducatrices s’assurent d’avoir une intonation et une expression faciale en lien avec l’émotion évoquée, comme une voix légère et aiguë pour la joie, le tout avec un beau sourire. « Des procédés non verbaux dont il ne faut pas sous-estimer l’efficacité », affirme la conseillère pédagogique.

Qui plus est, pour éviter de bombarder l’enfant de mille et un mots qu’il ne comprend pas et de créer en lui panique et confusion, les éducatrices prennent soin de faire des phrases courtes, de poser des questions fermées (c’est-à-dire des questions auxquelles on répond par oui ou par non) ou encore d’offrir des choix de réponses.

La dernière stratégie évoquée (bien qu’il en existe d’autres !) est le parrainage, soit demander à un enfant qui parle la langue maternelle concernée de traduire pour l’enfant qui se trouve en difficulté. « Ce procédé fonctionne comme un charme, souligne Joanne Cyr. Non seulement il valorise l’enfant qui aide, mais il ne nuit pas à l’estime de l’enfant qui se fait aider. En plus, cela facilite la création de liens de confiance ainsi qu’un sentiment d’appartenance. »

Valorisation, estime, confiance, appartenance... Voilà des mots à retenir, puisqu’ils sont au cœur du travail des éducatrices à l’enfance.