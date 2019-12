Danielle Ouimet ressuscite Valérie

Valérie a eu 50 ans cet été. Le long métrage de Denis Héroux fait partie avec L’initiation et Deux femmes en or (NDLR : de mon frère jumeau) des films les plus décriés de notre cinéma.

Les trois marquent pourtant une date importante. Jusqu’à Valérie, les rares longs métrages québécois sentaient le terroir et « puaient le bon Dieu », comme aurait écrit Léon Bloy. C’est à Denis Héroux que revient le mérite d’avoir été le premier à déshabiller la Québécoise à l’écran. En cela, mais avec 13 ans de décalage, il marchait sur les traces de Roger Vadim dont le film Et Dieu créa la femme a inspiré Denis pour Valérie.

L’année suivante, Denis Héroux réalisa L’initiation avec Chantal Renaud et Danielle Ouimet, une fois de plus. Ce deuxième long métrage ne provoqua pas le même choc que Valérie, mais il servit d’inspiration à Denys Arcand pour ses fameux dialogues philosophiques sur la sexualité dans Le déclin de l’empire américain.

Sans en être les précurseurs, ces trois films érotiques, qui ont suivi la Révolution tranquille, ont marqué l’apogée de notre révolution sexuelle. Ni nos mœurs ni notre cinéma et notre télévision n’ont été les mêmes par la suite.

UNE INITIATIVE OPPORTUNE

Grâce à l’initiative de Danielle Ouimet, Valérie et ses dessous – cela écrit sans jeu de mots – vont revivre à ARTV vendredi soir à 21 h et mardi prochain, à Radio-Canada, à la même heure. Ceux qui ne connaissent pas le long métrage de Denis Héroux en verront les extraits les plus croustillants dans le documentaire Valérie et moi du réalisateur André St-Pierre.

Les plus jeunes spectateurs découvriront un Québec dont il reste bien peu de choses. Ils apprendront que le clergé tout entier a condamné en chaire les scènes de nudité du film. Des scènes pourtant bien pudiques en regard de celles qu’on peut maintenant voir à la télévision et au cinéma. À l’époque, la pauvre Danielle Ouimet a passé pour une traînée et sa famille fut le sujet des plus pernicieux commérages.

Animé de bout en bout par Danielle Ouimet, qui se livre avec autant de franchise que de bonne humeur, le documentaire d’André St-Pierre est farci de témoignages qui en disent long sur le scandale qu’a provoqué Valérie à sa sortie. Michel Coulombe, l’excellent analyste de notre cinéma, décrit le contexte du film avec intelligence et perspicacité. Des comédiennes avouent qu’elles n’auraient jamais eu l’audace de se dénuder ainsi devant les caméras. Quant à mon amie Denise Bombardier, elle y va d’un commentaire trop étonnant pour que je prive du plaisir de sa découverte ceux qui verront le documentaire.

UN CINÉMA QU’ON RENIE

Danielle Ouimet n’avait pas encore 21 ans quand elle a tourné Valérie. À 18 ans, ses parents l’avaient « exilée » à Strasbourg pour cacher sa grossesse. Elle y a donné naissance à un fils, citoyen français par son père. Le documentaire présente quelques scènes touchantes entre la mère et le fils, aujourd’hui d’âge mûr. Alors qu’il était à l’école primaire, on lui avait appris méchamment que sa mère avait tourné un « film de cul ».

Ce film de cul a fait le tour du monde et marque le début de notre cinéma commercial. Un cinéma que trop d’intellos québécois s’acharnent encore à renier.