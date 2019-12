De retour en classe après avoir pointé un couteau vers une adolescente

SHERBROOKE | Un adolescent accusé d'avoir menacé une autre élève de l'école secondaire Alexander Galt, à Sherbrooke, pourra finalement retourner en classe deux mois après l'événement.

Le 15 octobre dernier, la jeune Lyana, une étudiante de secondaire 3, avait raconté à TVA Nouvelles que l'adolescent aujourd'hui accusé devant la Chambre de la jeunesse lui avait pointé un couteau vers la gorge. «You want me to kill you?», aurait lancé le jeune à sa victime, avant qu'un enseignant n'intervienne.

L'adolescent avait été suspendu pour ce geste. Or, le président de la Commission scolaire Eastern Townships, Michael Murray, a confirmé mardi qu'il pourra finalement retourner en classe, sous haute supervision.

La Commission scolaire a expliqué sa décision en évoquant le droit de l'élève à avoir accès à son école.

Le jeune suspect fait face à une accusation de voies de fait en portant, utilisant ou menaçant de se servir d’une arme. Le tribunal lui a ordonné de ne pas entrer en contact avec la présumée victime ni avec les témoins, sauf sous la supervision des autorités scolaires.

L'accusé comparaîtra de nouveau devant la Chambre de la jeunesse le 16 janvier prochain.

- Avec les informations de Jasmin Dumas, TVA Nouvelles