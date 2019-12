Dernières supplémentaires pour «2019 Revue et corrigée»

MONTRÉAL – La troupe de «2019 Revue et corrigée» fera durer le plaisir le temps de trois représentations supplémentaires à Montréal.

Les billets s’envolant rapidement et plusieurs dates affichant déjà complet, le public aura une ultime chance d’applaudir la rétrospective humoristique le dimanche 22 décembre, à 15 h, le jeudi 2 janvier, à 20 h, et le samedi 4 janvier, à 20 h.

Le spectacle se déplacera ensuite pour la première fois au Capitole de Québec, du 9 au 12 janvier 2020.

Dans cette nouvelle cuvée de «Revue et corrigée», les acteurs Suzanne Champagne, Julie Ringuette, Marc St-Martin, François Parenteau et Martin Vachon, au sommet de leur forme, offrent des imitations réussies, entre autres, de Greta Thunberg, Catherine Dorion, Simon Jolin-Barrette, Céline Dion, Émile Bilodeau, Rosalie Vaillancourt, Safia Nolin, Valérie Plante, Justin Trudeau et plusieurs autres. Aucun sujet social ou politique ayant défrayé la chronique en 2019 n’est épargné.